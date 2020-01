Молодой израильский дипломат предотвратил перевод 17 миллионов долларов UNRWA по инициативе России

Ярон Вакс, молодой израильский дипломат, который занимает должность заместителя председателя Комитета по административным и бюджетным вопросам, также известного как Пятый комитет (Израиль традиционно занимает эту позицию как представитель одной из региональных групп ООН The Group of Western European and Other States), предотвратил повышение бюджета UNRWA на 17 миллионов долларов, сообщает Ynet.

Как указано в публикации, в этом году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил выделить 17 миллионов долларов из бюджета ООН организации IIIM (International Impartial and Independent Mechanism), которая занимается расследованием военных преступлений в Сирии, в том числе преступлений, связанных с использованием химического оружия. До сих пор, в связи с протестами России и Китая, IIIM действовала исключительно благодаря пожертвованиям.

Западные страны, в том числе Израиль, поддержали предложение Гутерриша, однако Россия предложила в таком случае добавить 17 миллионов долларов в бюджет UNRWA. Израиль выступил против данного предложения, но его были готовы поддержать европейские страны.

Пресс-секретарь израильского МИДа Лиор Хайят подтвердил редакции NEWSru.co.il, что именно Ярон Вакс, всего несколько лет назад окончивший курс кадетов МИДа, внес предложение, которое спасло ситуацию. Вакс пригрозил, что, если европейские странны поддержат предложение России, Израиль потребует рассмотрение Комитетом всего бюджета ООН.

По традиции, бюджет ООН принимается при наличии консенсуса всех членов ООН, без голосования. Постановка бюджета на голосование могла, с одной стороны, оставить Израиль в изоляции, с другой – создать нежелательный прецедент на будущее. В результате европейские страны, опасаясь такого поворота событий, приняли решение голосовать против предложения России. И палестинская делегация, не желавшая допустить голосования Евросоюза против нее, попросила Москву снять это предложение с повестки дня.

При этом инициатива Гутерриша о выделении бюджета IIIM, против которой выступали Россия и Китай, была в итоге принята.