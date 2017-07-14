14 июля 2017 г.
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Суд над блогером Лапшиным в Баку: прокурор потребовал 6,5 лет лишения свободы

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:36 блог версия для печати фото
Суд над блогером Лапшиным в Баку: прокурор потребовал 6,5 лет лишения свободы

В пятницу, 14 июля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялись очередные слушания по делу блогера Александра Лапшина, гражданина Израиля и России, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушении территориальной целостности Азербайджана.

Прокурор потребовал в качестве меры наказания 6,5 лет лишения свободы.

Процесс проходит под председательством судьи Аловсата Аббасова.

Судебный процесс по делу Лапшина был начат 22 июня. Первое заседание по существу этого дела состоялось 30 июня. Агентство "Интерфакс" тогда сообщало, что Лапшин не признал своей вины и заявил, что все его визиты в Нагорный Карабах носили исключительно туристический характер.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.

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