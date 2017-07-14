В Санкт-Петербурге по подозрению в финансовых преступлениях задержан продюсер

В Санкт-Петербурге по подозрению в неуплате налогов и незаконной банковской деятельности задержан продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, сообщает сайт "Невские новости".

Как пишет "Фонтанка", поводом для интереса правоохранительных органов к театральному продюсеру, который организовал гастроли "Современника", МХТ имени Чехова и шоу "Comedy Woman", стали подозрения в незаконном обналичивании крупных денежных сумм.

По сведениям РИА Новости, задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 2013 по 2016 год почти 179 миллионов рублей. За этот период, по версии следствия, незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 миллиона рублей.