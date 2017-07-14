Парикмахера-еврея заставили отказаться от работы по субботам

Житель Монреаля, парикмахер Ричард Зильберг, подал в суд на свою непосредственную начальницу, Ирис Гресси, запретившую ему работать по субботам на том основании, что он – еврей, сообщает The Star.

Суд Квебека решил, что этот запрет нарушает право на свободу совести и вероисповедания, и потребовал, чтобы компания, руководимая Ирис Гресси, выплатила 54-летнему Зильбергу компенсацию в размере 12 500 долларов.

Ричард Зильберг был принят на работу в салон Spa Orazen в октябре 2011 года. Согласно договоренности, он работал шесть дней в неделю, включая субботу, самый "жаркий" день в салоне. Однако внезапно Ирис Гресси, которая также является еврейкой, заявила Зильбергу, что, в соответствии с новой политикой салона, евреям запрещено работать по субботам. При этом она потребовала, чтобы ее сотрудник не сообщал об этой "новой политике" своим клиентам.

После того, как Зильберг рассказал одному из клиентов о том, что ему запрещено работать в субботу, Гресси уволила строптивого парикмахера, обвинив его в разглашении конфиденциальной информации.