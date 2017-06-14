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В Лондоне сгорело жилое высотное здание Grenfell Tower

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 08:13 блог версия для печати фото
Пожар в башне Grenfell Tower. Лондон, 14 июня 2017 года
Пожар в башне Grenfell Tower. Лондон, 14 июня 2017 года
Пожар в башне Grenfell Tower. Лондон, 14 июня 2017 года

Рано утром в среду, 14 июня, возник пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower на западе Лондона. Как сообщает BBC, пожар охватил все 24-этажное здание.

Для тушения пожара привлечены 40 пожарных машин и 200 пожарных. Есть риск обрушения здания. Тушение пожара было затруднено из-за узких подъездов к горевшему дому.

В общей сложности, в Grenfell Tower было 120 квартир. Сколько людей находились в башне на момент возгорания и скольких из них удалось спасти, пока неизвестно.

Свидетели говорят, что видели в окнах горевшего здания вспышки света, похожие на попытки жителей дома подать сигнал бедствия с помощью фонариков мобильных телефонов.

По предварительным данным, пострадали десятки людей.

Информация о пострадавших и возможных жертвах уточняется.

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Среда, 14 июня 2017 г.
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