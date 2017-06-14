В Лондоне сгорело жилое высотное здание Grenfell Tower

Рано утром в среду, 14 июня, возник пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower на западе Лондона. Как сообщает BBC, пожар охватил все 24-этажное здание.

Для тушения пожара привлечены 40 пожарных машин и 200 пожарных. Есть риск обрушения здания. Тушение пожара было затруднено из-за узких подъездов к горевшему дому.

В общей сложности, в Grenfell Tower было 120 квартир. Сколько людей находились в башне на момент возгорания и скольких из них удалось спасти, пока неизвестно.

Свидетели говорят, что видели в окнах горевшего здания вспышки света, похожие на попытки жителей дома подать сигнал бедствия с помощью фонариков мобильных телефонов.

По предварительным данным, пострадали десятки людей.

Информация о пострадавших и возможных жертвах уточняется.