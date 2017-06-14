Стрельба в Вирджинии: ранен лидер республиканского большинства в Конгрессе США

В штате Вирджиния, недалеко от Вашингтона, в ходе бейсбольной тренировки команды Конгресса США, неизвестный, находившийся в укрытии, произвел от 50 до 100 выстрелов из полуавтоматической винтовки. Среди раненых лидер республиканского большинства в Конгрессе Стив Скализ и конгрессмен Роджер Уильямс, а также несколько помощников депутатов и полицейские.

Об этом сообщает в среду, 14 июня, сайт новостной службы FOX News. Стрелявший был нейтрализован, задержан сотрудниками полиции и доставлен в больницу. Сенатор Майк Ли сообщил журналистам, что по его данным злоумышленник мертв. Американские СМИ передают со ссылкой на источники в полиции, что речь идет о "возможном покушении".

Скализ получил ранение в ногу, его помощник был ранен выстрелом в грудь. Состояние конгрессмена и полицейских оценивается как легкое. По некоторым данным, в общей сложности ранены не менее пяти человек. Президент США Дональд Трамп поставлен в известность об инциденте и получает регулярные отчеты о развитии ситуации.

Представитель штата Алабама в Конгрессе США Мо Брукс заявил телекомпании CNN, что в ходе покушения на поле находились от 20 до 25 человек, не включая охрану. По словам Брукса, стрелявший – белый "полноватый" мужчина. При этом Брукс говорит, что нападавший попал в его поле зрения буквально на несколько секунд. Подробности происшествия выясняются.

Конгрессмен Скализ, 51 года, представляет в американском парламенте первый округ штата Луизиана, где расположен Новый Орлеан. Он работает в Конгрессе с 2008 года и возглавляет также Комитет по образованию в Палате представителей. Конгрессмен женат, имеет двоих детей.

Скализ изучал программирование в Государственном университете Луизианы, по окончании курса работал системным инженером, а затем занялся политикой. Он является горячим сторонником Трампа, поддержал его проект ограничения иммиграции из мусульманских стран и борется за отмену реформы здравоохранения ObamaCare.

Соревнования по бейсболу среди конгрессменов должны были состояться завтра, 15 июня, в Национальном парке, расположенном примерно в 15 км от Вашингтона. Начало этой традиции было положено в 1909 году.





