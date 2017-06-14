14 июня 2017 г.
последняя новость: 18:00
Дуб, спасший евреев - дерево года
Шарлотка из детства
Николь Райдман приняла Сару Нетаниягу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:00 Культовый британский шеф Джейми Оливер бесплатно накормит жильцов Grenfell Tower
17:58 Израильский министр встретился в Ватикане с папой Римским Франциском
17:44 Пенсионер из Канзаса ограбил банк, чтобы спрятаться от жены в тюрьме
16:47 Трагедия в США: отец объяснял детям, как опасно играть с оружием – и застрелил дочь
16:33 Певица Ариана Гранде стала почетной гражданкой Манчестера
15:18 В Алжире при крушении вертолета погибли два офицера
15:01 Стрельба в Вирджинии: ранен лидер республиканского большинства в Конгрессе США
14:17 Британский скрипач намерен побить рекорд Гиннеса и прыгнуть голым с парашютом, играя на скрипке
13:32 Бывший директор ФСИН приговорен к восьми годам колонии
13:18 Пожар в Лондоне: не менее шести погибших
В мире

Стрельба в Вирджинии: ранен лидер республиканского большинства в Конгрессе США

время публикации: 15:01 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
Стив Скализ (справа) и его помощник
На месте происшествия. 14 июня 2017 года
На месте происшествия. 14 июня 2017 года

В штате Вирджиния, недалеко от Вашингтона, в ходе бейсбольной тренировки команды Конгресса США, неизвестный, находившийся в укрытии, произвел от 50 до 100 выстрелов из полуавтоматической винтовки. Среди раненых лидер республиканского большинства в Конгрессе Стив Скализ и конгрессмен Роджер Уильямс, а также несколько помощников депутатов и полицейские.

Об этом сообщает в среду, 14 июня, сайт новостной службы FOX News. Стрелявший был нейтрализован, задержан сотрудниками полиции и доставлен в больницу. Сенатор Майк Ли сообщил журналистам, что по его данным злоумышленник мертв. Американские СМИ передают со ссылкой на источники в полиции, что речь идет о "возможном покушении".

Скализ получил ранение в ногу, его помощник был ранен выстрелом в грудь. Состояние конгрессмена и полицейских оценивается как легкое. По некоторым данным, в общей сложности ранены не менее пяти человек. Президент США Дональд Трамп поставлен в известность об инциденте и получает регулярные отчеты о развитии ситуации.

Представитель штата Алабама в Конгрессе США Мо Брукс заявил телекомпании CNN, что в ходе покушения на поле находились от 20 до 25 человек, не включая охрану. По словам Брукса, стрелявший – белый "полноватый" мужчина. При этом Брукс говорит, что нападавший попал в его поле зрения буквально на несколько секунд. Подробности происшествия выясняются.

Конгрессмен Скализ, 51 года, представляет в американском парламенте первый округ штата Луизиана, где расположен Новый Орлеан. Он работает в Конгрессе с 2008 года и возглавляет также Комитет по образованию в Палате представителей. Конгрессмен женат, имеет двоих детей.

Скализ изучал программирование в Государственном университете Луизианы, по окончании курса работал системным инженером, а затем занялся политикой. Он является горячим сторонником Трампа, поддержал его проект ограничения иммиграции из мусульманских стран и борется за отмену реформы здравоохранения ObamaCare.

Соревнования по бейсболу среди конгрессменов должны были состояться завтра, 15 июня, в Национальном парке, расположенном примерно в 15 км от Вашингтона. Начало этой традиции было положено в 1909 году.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 14 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017