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Рекс Тиллерсон: "ПНА прекратила выплачивать пособия семьям террористов"

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 09:10 блог версия для печати фото
Рекс Тиллерсон
Махмуд Аббас и Дональд Трамп
"Зарплата" террориста в израильской тюрьме: от 1.400 до 12.000 шекелей

Во вторник, 13 июня, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, выступая на заседании комиссии Сената по иностранным делам, что Палестинская национальная администрация прекратила выплачивать пособия семьям террористов.

- "Зарплата" террориста в израильской тюрьме: от 1.400 до 12.000 шекелей

По словам Тиллерсона, изменение в этом вопросе последовало после встреч президента США Дональда Трампа и его с главой ПНА Махмудом Аббасом в Вашингтоне. "Мы были совершенно недвусмысленны в этом вопросе и дали понять палестинцам, что подобная практика неприемлема, – сказал Тиллерсон. – Палестинская администрация обязана прекратить выплачивать пособия семьям террористов и тех, кто осужден за насильственные действия в отношении других людей".

Госсекретарь США отметил, что прекращение выплат пособий семьям террористов являлось одним из условий премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу возобновления переговоров с ПНА.

В мае 2017 года Сенат внес в пункт о выделении финансовой помощи Палестинской автономии параграф, предусматривающий сокращение помощи на сумму зарплат, которые палестинское руководство выплачивает семьям находящихся в израильских тюрьмах террористов.

Выступая перед сенаторами, государственный секретарь США коснулся проблемы Северной Кореи, заявив, что она является одним из главных приоритетов американской внешней политики. По словам Тиллерсона, США находят в этом вопросе понимание у своих партнеров, в том числе в Китае. На будущей неделе ожидается встреча представителей США и Китая, на которой вопрос Северной Кореи будет главным на повестке дня.

Государственный секретарь США отметил, что отношения с Россией были и остаются напряженными из-за разногласий по вопросам о ситуации на Украине, в Сирии, а также из-за отвергаемых Россией обвинений в попытке влиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году. Тиллерсон подчеркнул, что администрация стремится к возобновлению рабочих отношений с Россией, в частности по вопросу о Сирии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 мая 2017 г.
Сенат США утвердил бюджет помощи Израилю, сократив помощь ПА на сумму зарплат семьям террористов







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