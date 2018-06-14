Парламент Канады объявил КСИР террористической организацией

Правящая коалиция в Канаде во главе с премьер-министром Джастином Трюдо неожиданно поддержала продвигавшуюся консерваторами антииранскую инициативу.

В результате канадский парламент проголосовал за полное прекращение процесса восстановления дипломатических и экономических связей с Ираном.

Кроме того, сформулированный консерватором из Альберты Гарнеттом Джиниусом резолюции говорится о признании иранского Корпуса стражей Исламской революцией террористической организацией в соответствии с уголовным кодексом Канады.

Еще одна часть резолюции требует немедленного освобождения находящихся в иранских тюрьмах граждан Канады и осуждение Ирана за финансирование терроризма и призывы к геноциду евреев.

Канадские консерваторы поблагодарили либеральное правительство за пересмотр своей позиции по Ирану. В то же время следует отметить, что на текущий момент речь идет о резолюции, имеющей декларативное значение, но не обязывающей поддержавшее ее правительство.

В пресс-службе правительства сообщили, что причиной резкой смены позиции правительства Трюдо по Ирану стало дело об аресте гражданки Канады Мариам Мамбеини, вдовы профессора Кавуса Сейеда-Эмами.

Напомним, что восстановление отношений с Ираном входило в список предвыборных обещаний Либеральной партии во время последней предвыборной кампании.





