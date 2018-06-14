В четверг, 14 июня, на 83-м году жизни умер режиссер и общественный деятель Станислав Говорухин. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Несколько дней назад Говорухину, который принимал участие в проходившем в Сочи фестивале "Кинотавр", стало плохо. Ввернувшись в Москву, он обратился в больницу с жалобами на боли в сердце. Был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Как передает ТАСС, Станислав Говорухин умер в подмосковном санатории "Барвиха" в 10:37 по московскому времени.

Станислав Говорухин. Краткая биографическая справка

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (СССР, Россия). Воспитывался матерью. Родители развелись еще до рождения сына. Вскоре его отец, донской казак, был репрессирован, умер в Сибири в 1938-м.

В 1958 году окончил геологический факультет Казанского государственного университета. Около года работал геологом Средне-Волжского геологоразведочного управления. В 1959-1961 годах работал редактором и ассистентом режиссёра на Казанской студии телевидения.

В 1966 или 1967 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Якова Сегеля).

До 1987 года работал ассистентом режиссёра, режиссёром, кинорежиссёром-постановщиком художественной кинематографии высшей категории на "Одесской киностудии художественных фильмов". С 1987 по 1993 годы был режиссёром киноконцерна "Мосфильм".

Снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссёрских работ в игровом кино: "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Пассажирка" (2009), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и другие.

Написал более двадцати сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда" (1974), "Пираты XX века" (1979), "Вторжение" (1980), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Тайны мадам Вонг" (1986), а также несколько книг.

На его счету немало запоминающихся актёрских работ в кино: генерал Александр Павлович Кутепов в фильме "Маршал революции" (1978), Крымов в "Ассе" (1987), писатель Сергей Сергеевич Попов в "Сукиных детях" (1990), комдив в "Анкор, ещё анкор!" (1992), Зосима Петрович в фильме "Орёл и решка" (1995) и многие другие. Большой общественный резонанс вызвали такие его документальные ленты как "Так жить нельзя" (1990), "Россия, которую мы потеряли" (1992).

В общей сложности, снял 23 кинофильма как режиссер (в шести проектах был также продюсером), выступал сценаристом 22 картин, снялся в 25 фильмах.

После перестройки стал одним из лидеров Демократической партии России (ДПР).

Выступал против "политизации" "дела ЮКОСа". Возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Являлся депутатом Госдумы РФ I-VII созывов (в последние годы по списку "Единой России").

Увлекался живописью, был почётным членом Российской академии художеств.

Два раза был женат. Его сын, режиссер и писатель Сергей Говорухин умер в 2011 году.





