Умер знаменитый физик Стивен Хокинг

Утром в среду, 14 марта, стало известно о кончине всемирно известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Об этом телеканал BBC сообщил со ссылкой на представителя семьи.

Хокинг умер в своем доме в Кембридже, в возрасте 76 лет.

- Стивен Хокинг. Фотогалерея

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. Когда Хокингу исполнилось восемь лет, его семья переехала в Сент-Альбанс в 20 милях к северу от Лондона. Он поступил в Университетский Колледж Оксфорда, в котором учился и его отец. Стивен, в отличие от своего отца, хотел заниматься математикой, а не медициной, но в Университетском Колледже получить чисто математическое образование было нельзя, и он стал заниматься физикой. Через три года Хокинг получил первую степень по естественным наукам.

В течение многих десятилетий ученый страдал неизлечимой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом (иначе называемым болезнью Лу Герига), при котором двигательные нейроны постепенно умирают, и человек становится все более беспомощным. В тридцать лет он уже не мог ходить и был прикован к инвалидному креслу.

В 1985 году Стивен Хокинг заболел воспалением легких. Ему сделали серию операций и удалили трахею, в результате чего он потерял дар речи.

Хокинг общался с миром с помощью специального компьютера, синтезирующего человеческую речь. Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке, с помощью которого он управлял компьютером.

Хокинг работал на факультете прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета, где занимался исследованием движения Вселенной. В начале 70-х годов Хокинг приступил к анализу явлений, сопутствовавших рождению мира.

Основная область исследований Хокинга – космология и квантовая гравитация. Его главные достижения – применение термодинамики к описанию черных дыр и разработка теории о том, что черные дыры "испаряются" в результате явления, получившего название "излучение Хокинга".

Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг вел активную жизнь. Так, в январе 2007 года он совершил полет в невесомости на специальном самолете.

Кроме того, Хокинг несколько раз появлялся в мультсериалах "Симпсоны", "Гриффины" и "Футурама", где озвучивал сам себя, а также в сериале "Звездный путь: следующее поколение".

В британской политике Стивен Хокинг являлся давним сторонником лейбористов. В марте 1968 года он вместе с троцкистами, писателем Тариком Али и актрисой Ванессой Редгрейв, участвовал в марше против войны во Вьетнаме. Он поддерживал ядерное разоружение, всеобщее здравоохранение и борьбу с изменениями климата; войну в Ираке 2003 года называл "военным преступлением". В 2013 году Хокинг отказался от участия в президентской конференции в Израиле, по разным версиям, речь шла об отказе по политическим соображениям или из-за обострения болезни.

Несмотря на тяжелый недуг, Стивен Хокинг был дважды женат, от первого брака у него было трое детей.

В 2015 году Хокинг заявил, что прибегнет к эвтаназии, если почувствует себя обузой. Люди с его диагнозом крайне редко доживают до 75 лет.





