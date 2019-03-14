Лучшие города мира по мнению местных жителей: Тель-Авив оказался лидером Ближнего Востока

На этой неделе было опубликовано два рейтинга "лучшие города мира". Если международная консалтинговая компания Mercer опиралась на некие объективные параметры, но популярный сайт TimeOut при составлении рейтинга опирался на мнение местных жителей.

Опросив в общей сложности 34 тысячи горожан, TimeOut назвал 48 лучших городов мира. При этом учитывались такие параметры, как общий комфорт и доступность транспорта, красота городского пейзажа и местная кухня, культурный досуг и ночная жизнь, и даже "общий уровень счастья".

Результаты коренным образом отличаются от рейтинга Mercer. По результатам опроса TimeOut, лучшим городом мира однозначно назван Нью-Йорк (США), который по версии Mercer был только 44-м.

На втором месте Мельбурн (Австралия), занимавший в рейтинге Mercer 17-ю строчку.

Третье место досталось Чикаго (США), 49-я строчка в рейтинге Mercer.

В первую десятку лучших городов по мнению местных жителей попали также: Лондон (Великобритания), Лос-Анджелес (США), Монреаль (Канада), Берлин (Германия), Глазго (Великобритания), Париж (Франция), Токио (Япония).

Вторая десятка: Мадрид (Испания), Кейптаун (ЮАР), Лас-Вегас (США), Мехико (Мексика), Манчестер (Великобритания), Филадельфия (США), Барселона (Испания), Буэнос-Айрес (Аргентина), Лиссабон (Португалия), Вашингтон (США).

Тель-Авив (Израиль) в рейтинге TimeOut занимает 21-ю строчку и, таким образом, оказывается лучшим городом на Ближнем Востоке, по мнению местных жителей.

В список также попали еще два ближневосточных города: Дубай (ОАЭ) и Абу-Даби (ОАЭ), занимающие соответственно 31-ю и 40-ю строчку рейтинга.

Москва (Россия) на 36-м месте. Другие города стран бывшего СССР в рейтинг TimeOut не попали.





