Госсекретарь США: Трамп опасается навредить мирному процессу

В интервью телеканалу NBC госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп обдумывает, не повредит ли мирному процессу на Ближнем Востоке перенос американского посольства в Иерусалим.

Тиллерсон подчеркнул, что президент очень осторожен и прислушивается в этом вопросе как к израильтянам, так и к палестинской стороне.

Канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление, в котором говорится, что позиция Иерусалима остается неизменной: перенос посольства США пойдет ему на пользу мирному процессу.

Биньямин Нетаниягу также прокомментировал заявление госсекретаря США в своем Facebook : "Перевод посольства не только не навредит мирному процессу, но и напротив - послужит его продвижению, исправив историческую несправедливость, разрушив палестинские фантазии о том, что Иерусалим не является столицей Израиля".

Министр просвещения Израиля Нафтали Беннет в своем "твиттере" призвал Биньямина Нетаниягу доходчиво донести до Белого дома, что в Израиле ждут от Трампа, что посольство будет перенесено. "Перенос посольства США в Иерусалим увеличивает шансы на крепкий мир, потому что любое соглашение, основанное на разделении Иерусалима, потерпит неудачу", - написал в своем "твиттере" Беннет.

העברת שגרירות ארה״ב לבירת ישראל מחזקת את ישראל, ומחזקת את הסיכויים לשלום-אמת, מפני שכל הסכם המבוסס על חלוקת ירושלים דינו להיכשל. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 14 мая 2017 г.

"Закон о Иерусалиме" был утвержден Конгрессом в 1995 году. Согласно закону, США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, и посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Закон предусматривал сохранение за президентом права вето на реализацию закона.

Соответствующий указ президент должен подписывать раз в полгода, и в июне это впервые предстоит сделать президенту Трампу. В преддверие его визита в Израиль обсуждалась возможность того, что Трамп воздержится от подписания указа, однако согласно информации, опубликованной 10 мая, вето будет возобновлено.

Сайт NRG сообщает, что информация об этом решении Трампа передана премьер-министру Биньямину Нетаниягу. В канцелярии Нетаниягу говорят, что ничего подобного не получали.

Президент Трамп посетит Израиль в ходе предстоящего ближневосточного турне. Как сообщал Второй канал ИТВ, самолет американского президента приземлится в Израиле 22 мая примерно в 11:00. В аэропорту Бен Гурион состоится официальная церемония встречи, в которой примут участие президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Из аэропорта вертолет доставит президента США в Иерусалим. В настоящий момент неизвестно, где именно совершат посадку вертолеты президента и его охраны. Проверяется возможность посадить машины на аэродроме штаба полиции. Возможно также, что будет подготовлена специальная полоса в Эйн-Яэль в окрестностях города. Сразу по прибытии в столицу Дональд Трамп в сопровождении жены, дочери и зятя отправится к Стене плача. После этого Трамп и члены делегации пообедают в гостинице King David, а затем состоится официальный прием в резиденции президента государства Реувена Ривлина.

В настоящий момент неизвестно, посетит ли Дональд Трамп мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". Вечером 22 мая состоится официальный ужин в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Утром 23 мая вертолет доставит Дональда Трампа на Масаду, где американский президент выступит перед сотнями приглашенных. Затем он вернется в Иерусалим, откуда автомобильная колонна отправится в Бейт-Лехем. Там глава американской администрации проведет встречу с главой ПНА Махмудом Аббасом.

После ее завершения Трамп возвратится в Иерусалим, откуда вертолетом отправится в аэропорт Бен Гурион. Примерно в 14:00 он покинет Израиль.