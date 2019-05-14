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В мире

МИД: нападение на активистку еврейской общины Швеции совершил мусульманин

время публикации: 14 мая 2019 г., 20:17 | последнее обновление: 14 мая 2019 г., 20:34 блог версия для печати фото
МИД: нападение на активистку еврейской общины Швеции совершил мусульманин
МИД: нападение на активистку еврейской общины Швеции совершил мусульманин
МИД: нападение на активистку еврейской общины Швеции совершил мусульманин

Во вторник, 14 мая, министерство иностранных дел Израиля выпустило сообщение, касающееся нападения на активистку еврейской общины в Швеции. В нем говорится, что шведской полиции удалось установить личность нападавшего. Про него известно, что он мусульманин и ранее имел проблемы с законом.

МИД отмечает, что в еврейской общине Швеции растут опасения, что нападение было совершено на антисемитской почве.

В то же время шведские СМИ, в частности издание Ekuriren, сообщают, что версия, согласно которой преступление было совершено на антисемитской почве, больше не является приоритетной.

В пресс-службе полиции заявили изданию Ekuriren, что после того, как была установлена личность преступника, версия преступления "на почве ненависти" отошла на второй план. Cледователи склоняются к тому, что нападение было спонтанным и объясняется психическим состоянием преступника.

Издание пишет, что пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии. Она перенесла операцию. Ее состояние остается тяжелым.

Около 7 часов утра в центре Хельсинборга неизвестный нанес 9 ударов ножом 60-летней женщине, жене лидера местной еврейской общины. Свидетели утверждают, что женщина отчаянно кричала и звала на помощь по-английски, однако никто ей не помог.

В связи с этим происшествием муниципальные власти усилили охрану еврейского района города. Полиция разыскивает злоумышленника и просит население оказать помощь.

Напомним, что Швеция – единственная страна-член ЕС, признавшая несуществующее государство Палестину.

"Палестинцы ходят с ключами от домов, которыми они когда-то владели", – такими аргументами Вальстром объясняет легитимность права на возвращение в Израиль миллионов палестинских беженцев и их потомков в нескольких поколениях.

В 2015 году глава МИД Швеции заявила, что террористические атаки в Париже спровоцированы палестино-израильским конфликтов, чем вызвала возмущение со стороны Израиля.



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// NEWSru.co.il // В мире // 14 мая 2019 г.
Антисемитское нападение в Швеции: ранена активистка еврейской общины





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