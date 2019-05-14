Антисемитское нападение в Швеции: ранена активистка еврейской общины

Неизвестный полиции злоумышленник, вооруженный ножом, набросился на женщину 60 лет, жену лидера местной еврейской общины, и нанес ей тяжелые ранения. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние медики оценивают как критическое.

Об этом инциденте, происшедшем в городе Хельсинборг на юге Швеции, пишет 14 мая таблоид Аftonbladet.

Свидетели утверждают, что женщина отчаянно кричала и звала на помощь по-английски, однако никто ей не помог. Преступник скрылся с места преступления, полиция расследует этот инцидент как покушение на убийство.

В связи с этим происшествием муниципальные власти усилили охрану еврейского района города. Полиция разыскивает злоумышленника и просит население оказать помощь.

Напомним, что Швеция – единственная страна-член ЕС, признавшая несуществующее государство Палестину.

"Палестинцы ходят с ключами от домов, которыми они когда-то владели", – такими аргументами Вальстром объясняет легитимность права на возвращение в Израиль миллионов палестинских беженцев и их потомков в нескольких поколениях.

В 2015 году глава МИД Швеции заявила, что террористические атаки в Париже спровоцированы палестино-израильским конфликтов, чем вызвала возмущение со стороны Израиля.