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В мире

Антисемитское нападение в Швеции: ранена активистка еврейской общины

время публикации: 14 мая 2019 г., 15:13 | последнее обновление: 14 мая 2019 г., 15:17 блог версия для печати фото
Антисемитское нападение в Швеции: ранена активистка еврейской общины
Антисемитское нападение в Швеции: ранена активистка еврейской общины
Глава МИД Швеции Маргот Вальстром

Неизвестный полиции злоумышленник, вооруженный ножом, набросился на женщину 60 лет, жену лидера местной еврейской общины, и нанес ей тяжелые ранения. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние медики оценивают как критическое.

Об этом инциденте, происшедшем в городе Хельсинборг на юге Швеции, пишет 14 мая таблоид Аftonbladet.

Свидетели утверждают, что женщина отчаянно кричала и звала на помощь по-английски, однако никто ей не помог. Преступник скрылся с места преступления, полиция расследует этот инцидент как покушение на убийство.

В связи с этим происшествием муниципальные власти усилили охрану еврейского района города. Полиция разыскивает злоумышленника и просит население оказать помощь.

Напомним, что Швеция – единственная страна-член ЕС, признавшая несуществующее государство Палестину.

"Палестинцы ходят с ключами от домов, которыми они когда-то владели", – такими аргументами Вальстром объясняет легитимность права на возвращение в Израиль миллионов палестинских беженцев и их потомков в нескольких поколениях.

В 2015 году глава МИД Швеции заявила, что террористические атаки в Париже спровоцированы палестино-израильским конфликтов, чем вызвала возмущение со стороны Израиля.

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