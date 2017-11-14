Тяжелый бой в Кандагаре: погибли более 20 афганских полицейских и 40 талибов

Вечером в понедельник, 13 ноября, в афганской провинции Кандагар произошли вооруженные столкновения между силами полиции и боевиками террористической организации "Талибан", сообщает местный сайт Tolo News.

Согласно указанному источнику, в ходе перестрелок в районах Жари и Майванд были убиты не менее 40 талибов, еще 35 получили ранения. При этом погибли, по меньшей мере, 22 полицейских и 15 были ранены.

В сообщении отмечается, что речь идет об одном из самых значительных боестолкновений с талибами за последние годы.