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Тяжелый бой в Кандагаре: погибли более 20 афганских полицейских и 40 талибов

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати

Вечером в понедельник, 13 ноября, в афганской провинции Кандагар произошли вооруженные столкновения между силами полиции и боевиками террористической организации "Талибан", сообщает местный сайт Tolo News.

Согласно указанному источнику, в ходе перестрелок в районах Жари и Майванд были убиты не менее 40 талибов, еще 35 получили ранения. При этом погибли, по меньшей мере, 22 полицейских и 15 были ранены.

В сообщении отмечается, что речь идет об одном из самых значительных боестолкновений с талибами за последние годы.

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