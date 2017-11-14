Очередная акция FEMEN против Порошенко: в Виннице около магазина Roshen подожгли "трамвай"

В ночь на вторник, 14 ноября, в Виннице около фирменного магазина сладостей Roshen полуобнаженная активистка женской радикальной организации FEMEN подожгла картонный макет трамвая, на который была наклеена надпись "Tram to offshore".

Пресс-служба FEMEN так прокомментировала эту акцию: "В логове зверя – городе Винница возле главного магазина Roshen произошло досадное возгорание декоративного трамвайного вагона. Ответственность за пироакцию взяла на себя секстримистская группировка FEMEN. Поводом для акции послужили очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией "райских документов". Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев, которые так ненавистны шоколадному барону".

В заявлении упомянуты "райские документы". Речь идет о так называемых "Paradise Paper" ("Документы с райских островов") – документах, опубликованных в начале ноября участниками Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые представляют собой материалы о финансовых сделках и схемах обогащения представителей власти и бизнесменов. Среди многих прочих, в списке был упомянут президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, юристы компании Avellum, с которыми сотрудничает украинский президент, назвали все подозрения в его адрес безосновательными, а изложенную информацию – манипулятивной, отмечал сайт BBC.

Предыдущая акция FEMEN против Порошенко была проведена вечером 31 октября, во время праздника Хэллоуин. Тогда около магазина Roshen в Киеве, полуобнаженная "секстремистка", на груди и спине которой было написано "Sweets or Impeachment", облила воспламеняющейся жидкостью и подожгла больших плюшевых медведей, установленных рядом с магазином. Тогда пресс-служба FEMEN заявляла: "В Хэллоуиновскую ночь напротив одного из магазинов, торгующих конфетами, произвольно самовозгорелись плюшевые монстры. Совершенно случайно на месте происшествия оказалась секстремистка FEMEN с традиционным для этого дня призывом: конфеты или импичмент. Акция посвящена жадности президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу".

23 августа, в канун Дня независимости Украины, в Киеве, напротив Бессарабского рынка, активистка FEMEN взобралась на постамент разрушенного памятника Ленину, изображая статую "Шоколадная свобода". "Тем самым FEMEN подводит итог Независимости Украины, главным достижением которой является обогащение шоколадного магната, и по совместительству президента Украины Петра Порошенко", – говорилось тогда в заявлении FEMEN.

Феминистское движение FEMEN возникло на Украине в 2008 году. Первоначально декларировалось, что создание движения является реакцией на растущую на Украине и в других странах Восточной Европы индустрию секса. Движение быстро превратилось из локального в международное, и действует теперь во многих странах (несколько лет назад отделение FEMEN было создано и в Израиле). Активистки FEMEN в каждой стране выбирают для своей борьбы наиболее актуальные для них темы (религиозное мракобесие, диктаторские режимы, запрет на аборты, женское обрезание, дискриминация по половому признаку, торговля живым товаром и так далее). Во время своих акций девушки из FEMEN, как правило, обнажают грудь и расписывают тело лозунгами.