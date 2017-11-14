Трагедия в Москве: мать убила трехлетнего сына и покончила с собой

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства матерью трехлетнего ребенка на юге Москвы.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова, мальчик 2013 года рождения и его мать 1973 года рождения были обнаружены мертвыми в квартире дома на улице Подольских курсантов в понедельник, 13 ноября.

По результатам предварительного расследования, женщина нанесла своему сыну несколько колото-резаных ранений, от которых ребенок скончался, после чего покончила с собой, оставив предсмертную записку.

В записке "содержалась просьба отдать долги женщины", сообщил агентству осведомленный источник.