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В мире

Трагедия в Москве: мать убила трехлетнего сына и покончила с собой

время публикации: 03:59 | последнее обновление: 04:10 блог версия для печати фото
Трагедия в Москве: мать убила трехлетнего сына и покончила с собой

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства матерью трехлетнего ребенка на юге Москвы.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова, мальчик 2013 года рождения и его мать 1973 года рождения были обнаружены мертвыми в квартире дома на улице Подольских курсантов в понедельник, 13 ноября.

По результатам предварительного расследования, женщина нанесла своему сыну несколько колото-резаных ранений, от которых ребенок скончался, после чего покончила с собой, оставив предсмертную записку.

В записке "содержалась просьба отдать долги женщины", сообщил агентству осведомленный источник.

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