В ростовской школе во время урока на учеников обрушился потолок

В школе №30 Ростова-на-Дону во время урока английского языка обрушился потолок.

ЧП в учебном заведении, расположенном на бульваре Комарова, произошло в понедельник, 13 ноября. Дети находились на уроке, в какой-то момент крепления потолка не выдержали, и гипсокартонная конструкция рухнула прямо на учеников, сообщает Bloknot-Rostov.ru.

"В кабинете находился пятый "А" класс. Завуч и классный руководитель заставили школьников удалить фото и видео инцидента, не выходя из здания. Детей буквально накрыло, в коридор им пришлось выползать, одна девочка попала в травмпункт", – рассказала изданию мать одного из учеников.

"В кабинете, где все это случилось, проводятся ремонтные работы. Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов. Во-первых, чтобы те не сеяли панику среди других ребят, во-вторых, снимать учебный процесс нельзя", – цитирует телеканал НТВ представителя школы.