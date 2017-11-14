14 ноября 2017 г.
последняя новость: 08:15
Пуля в голову за плохой секс
Самый сочный кекс
Знаменитый ведущий борется с раком
София Ротару вернулась в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:07 Тяжелый бой в Кандагаре: погибли более 20 афганских полицейских и 40 талибов
07:09 Очередная акция FEMEN против Порошенко: в Виннице около магазина Roshen подожгли "трамвай"
06:49 СМИ сообщили о гибели в Сирии российского чемпиона по боксу, воевавшего на стороне ИГ
03:59 Трагедия в Москве: мать убила трехлетнего сына и покончила с собой
03:05 В ростовской школе во время урока на учеников обрушился потолок
02:15 Умерла заслуженная артистка России Вера Вельяминова
01:32 Минюст США подтвердил регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента
21:40 В Литве у советских памятников устанавливают таблички с надписью "Не соответствует исторической правде"
21:04 Путин и Эрдоган провели в Сочи четырехчасовые переговоры
20:38 Франция пересмотрит законы о сексе с несовершеннолетними
гЮЦПСГЙЮ...
В мире

В ростовской школе во время урока на учеников обрушился потолок

время публикации: 03:05 | последнее обновление: 03:08 блог версия для печати фото
В ростовской школе во время урока на учеников обрушился потолок

В школе №30 Ростова-на-Дону во время урока английского языка обрушился потолок.

ЧП в учебном заведении, расположенном на бульваре Комарова, произошло в понедельник, 13 ноября. Дети находились на уроке, в какой-то момент крепления потолка не выдержали, и гипсокартонная конструкция рухнула прямо на учеников, сообщает Bloknot-Rostov.ru.

"В кабинете находился пятый "А" класс. Завуч и классный руководитель заставили школьников удалить фото и видео инцидента, не выходя из здания. Детей буквально накрыло, в коридор им пришлось выползать, одна девочка попала в травмпункт", – рассказала изданию мать одного из учеников.

"В кабинете, где все это случилось, проводятся ремонтные работы. Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов. Во-первых, чтобы те не сеяли панику среди других ребят, во-вторых, снимать учебный процесс нельзя", – цитирует телеканал НТВ представителя школы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2017 г.
В жилом доме в Тель-Авиве обрушился потолок
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 сентября 2016 г.
В больнице РАМБАМ в процедурном кабинете обрушился бетонный потолок
// NEWSru.co.il // В мире // 1 мая 2016 г.
В результате обрушения потолка в мечети в Могадишо погибли 15 человек, 40 раненых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2015 г.
МАДА опубликовала телефонный разговор с посетителем зала торжеств "Адийя"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2015 г.
Обрушение осветительной системы в зале торжеств во время свадьбы: одна погибшая, более 20 раненых







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 14 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017