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В мире

Минюст США подтвердил регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента

время публикации: 01:32 | последнее обновление: 01:44 блог версия для печати фото
Минюст США подтвердил регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента

Министерство юстиции США в понедельник, 13 ноября, подтвердило регистрацию телеканал Russia Today America в качестве иностранного агента на территории страны.

"Компания (T & R Productions LLC), ответственна за вещание RT, зарегистрирована в соответствии с американским Актом о регистрации иностранных агентов (FARA) в качестве иностранного агента", – цитирует агентство "Интерфакс" сообщение ведомста.

Минюст США потребовал от российского телеканала RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на прошлой неделе. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это требование "людоедским", а МИД РФ заявил, что "прорабатывает формы и методы ответа" по этой ситуации.

В понедельник RT выполнил требование американских властей. "Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит" – заявила Симоньян, чьи слова приведены на сайте телеканала.

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