СМИ сообщили о гибели в Сирии российского чемпиона по боксу, воевавшего на стороне ИГ

Российское агентство РИА Новости в ночь на вторник, 14 ноября, опубликовало репортаж из Грозного под названием "Долгая дорога домой: вдовы боевиков ИГ возвращаются в Россию".

В этой публикации, в частности, упомянуто о гибели в Сирии Вячеслава Лапшина, 1981 года рождения, проживавшего ранее в Уфе, который был профессиональным спортсменом и, по словам его сестры Ольги, чемпионом мира по боксу. Она говорит, что Вячеслав 15 лет назад принял ислам, но семья относилась к этому спокойно, и считает, что брату "запудрили мозги" в мечети, которую он посещал.

Из Сирии вернулась вдова Вячеслава 30-летняя Руфина с четырьмя детьми в возрасте от двух месяцев до десяти лет (отцом младшего ребенка был уже не Вячеслав). По словам Ольги, Руфина 11 раз пыталась бежать из Сирии.

Вячеслав Лапшин, судя по публикации РИА Новости, погиб еще в марте 2016 года. Известно, что его матери о гибели сына не сообщали, но сестру Вячеслава о смерти брата уведомили задолго до возвращения Руфины с детьми.

На сайтах, посвященных боксу, действительно упоминается о Вячеславе Лапшине (дата рождения 21 июня 1981) из Уфы, который, в частности, был одним из победителей "II Малых олимпийских игр" – внутрироссийских соревнований в 2006 году. На сайте Федерации бокса республики Башкорстостан до сих пор есть имя Вячеслава Лапшина из спортивного клуба "Новатор". Судя по сайту pro-box.ru, Вячеслав Лапшин провел в России не менее восьми профессиональных боксерских поединков, в четырех из которых одержал победу. Сайт boxrec.com пишет о девяти боях и пяти победах Лапшина. Он был участником многих турниров. Но об участии и победе Вячеслава на чемпионате мира на боксерских сайтах не упоминается, хотя российский чемпионский пояс у него был.

РИА Новости называет имя еще одной россиянки, которая вернулась из Сирии. Это Рамина Шарипова, вернувшаяся с тремя детьми.

Истории этих женщин похожи. В 2015 году они с мужьями и детьми выехали "на отдых" в Турцию, а затем мужья увезли их в Сирию. После гибели супругов эти женщины безуспешно пытались вернуться в Россию.

Почти 90 женщин и детей вернулись с августа в РФ из Сирии, куда они выехали с мужьями, примкнувшими к ИГ, пишет российское агентство.

13 ноября сообщалось, что действующие на севере Сирии курдские власти передали представителям Российской Федерации женщин и детей чеченских боевиков террористической группировки "Исламское государство". Они были захвачены в ходе боев за Ракку – столицу созданного ИГ "халифата". В общей сложности России переданы 13 женщин и 29 детей. Все они граждане РФ. В заявлении Отрядов курдской самообороны, цитируемым телеканалом "Аль-Арабия", подчеркивалось, что никто из них не принимал участия в военных действиях.

В составе террористической группировки "Исламское государство" сражались тысячи граждан европейских стран, в том числе – россиян. Подавляющее большинство среди граждан РФ составили выходцы с Северного Кавказа, входившие и в высшее командование группировки.

Напомним, что значительное число иностранцев было захвачено и иракской армией - в ходе боев за Мосул. В общей сложности, речь идет о 1.400 женах и детях боевиков ИГ. Они были направлены в лагерь, расположенный к югу от Мосула. Большинство задержанных оказались гражданами Турции. Однако среди них было значительное количество граждан государств, расположенных на постсоветском пространстве: России, Азербайджана, Таджикистана.