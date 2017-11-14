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Умерла заслуженная артистка России Вера Вельяминова

время публикации: 02:15 | последнее обновление: 02:17 блог версия для печати фото
Умерла заслуженная артистка России Вера Вельяминова

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Вера Вельяминова, 65 лет проработавшая в Александринском театре, скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года.

"На 92-м году жизни 12 ноября скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова. В труппу Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Вера Вельяминова была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению Александринской сцене", – цитирует ТАСС официальное сообщение театра, опубликованное в понедельник, 13 ноября.

Вера Вельяминова – уроженка Ленинграда. Пережила блокаду и была кавалером медали "За оборону Ленинграда". На сцене Александринского театра актриса сыграла более 80 ролей.

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