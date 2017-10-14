Иранская стратегия Трампа. Иран раздражен, Израиль одобряет, Москва "встревожена"

В пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы выйти из "ядерной сделки" с Ираном в любой момент.

"Мы не будем следовать дорогой, которая приведет к еще большему насилию и распространению терроризма. Я поручаю моей администрации работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы исправить серьезные недоработки сделки", - сказал президент США.

Трамп заявил также, что Иран неоднократно нарушал условия "ядерной сделки" и пообещал, что американская администрация примет все меры для свертывания иранской ядерной программы.

"Аль-Джазира" пишет о "гневе и тоске", охвативших иранскую общественность после выступления Трампа. Издание отмечает, что в 2015 году, после подписания "ядерной сделки" – соглашения Ирана с мировыми державами – в стране царила настоящая эйфория.

Практически сразу после речи президента США, президент Ирана Роухани, обращаясь к нации, назвал выступление Трампа "бредовым и оскорбительным". Роухани заявил, что его "страна не покорялась никому в прошлом и не станет делать этого в будущем", при этом, как отмечает "Аль-Джазира", из-за сильного раздражения, овладевшего им, президент Ирана позволил себе употребить несколько слов, считающихся "неформальными".

В России также бурно отреагировали на "иранскую" речь Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: Москва считает "весьма тревожным", что США после объявления Дональдом Трампом новой стратегии по Ирану вновь поднимают вопросы, которые были решены в 2015 году при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что США могут остаться в изоляции в Совете Безопасности ООН, если они разорвут ядерную сделку с Ираном.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что "мировое сообщество не намерено пересматривать соглашение по ядерной программе Ирана". Ранее Могерини неоднократно утверждала, что соглашение по ядерной программе Ирана работает, а Исламская республика выполняет свои обязательства.

"Я совершенно не вижу возможности начать переговоры по пересмотру той или иной части соглашения. Политического намерения сделать это со стороны остального мирового сообщества не будет", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Великобритания, Франция и Германия также отреагировали на "иранскую" речь президента США Дональда Трампа, заявив, что сохранение соглашения полностью отвечает их общим интересам. Об этом накануне сообщил Sky news.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал речь Дональда Трампа, посвященную ядерной сделке с Ираном.

"Ясно одно: если в соглашение с Ираном не будут внесены изменения, то очень скоро у главного спонсора терроризма в мире появится арсенал ядерного оружия, который причинит серьезный ущерб нашему общему будущему. Трамп создал возможность внесения изменений в соглашение и возможность обуздания иранской агрессии", - заметил Нетаниягу.

Он подчеркнул, что Израиль одобряет инициативу Трампа, так же, как одобрит ее любое ответственное правительство и любой человек, обеспокоенный будущим мира и его безопасностью.

Также стратегию США по Ирану, представленную в выступлении президента Дональда Трампа, поддержали власти ОАЭ. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "иранский режим стремится к распространению хаоса и нестабильности в регионе".





