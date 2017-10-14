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В мире

Иранская стратегия Трампа. Иран раздражен, Израиль одобряет, Москва "встревожена"

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Иранская стратегия Трампа. Иран раздражен, Израиль одобряет, Москва "встревожена"
Иранская стратегия Трампа. Иран раздражен, Израиль одобряет, Москва "встревожена"
Иранская стратегия Трампа. Иран раздражен, Израиль одобряет, Москва "встревожена"
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В пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы выйти из "ядерной сделки" с Ираном в любой момент.

"Мы не будем следовать дорогой, которая приведет к еще большему насилию и распространению терроризма. Я поручаю моей администрации работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы исправить серьезные недоработки сделки", - сказал президент США.

Трамп заявил также, что Иран неоднократно нарушал условия "ядерной сделки" и пообещал, что американская администрация примет все меры для свертывания иранской ядерной программы.

"Аль-Джазира" пишет о "гневе и тоске", охвативших иранскую общественность после выступления Трампа. Издание отмечает, что в 2015 году, после подписания "ядерной сделки" – соглашения Ирана с мировыми державами – в стране царила настоящая эйфория.

Практически сразу после речи президента США, президент Ирана Роухани, обращаясь к нации, назвал выступление Трампа "бредовым и оскорбительным". Роухани заявил, что его "страна не покорялась никому в прошлом и не станет делать этого в будущем", при этом, как отмечает "Аль-Джазира", из-за сильного раздражения, овладевшего им, президент Ирана позволил себе употребить несколько слов, считающихся "неформальными".

В России также бурно отреагировали на "иранскую" речь Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: Москва считает "весьма тревожным", что США после объявления Дональдом Трампом новой стратегии по Ирану вновь поднимают вопросы, которые были решены в 2015 году при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что США могут остаться в изоляции в Совете Безопасности ООН, если они разорвут ядерную сделку с Ираном.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что "мировое сообщество не намерено пересматривать соглашение по ядерной программе Ирана". Ранее Могерини неоднократно утверждала, что соглашение по ядерной программе Ирана работает, а Исламская республика выполняет свои обязательства.

"Я совершенно не вижу возможности начать переговоры по пересмотру той или иной части соглашения. Политического намерения сделать это со стороны остального мирового сообщества не будет", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Великобритания, Франция и Германия также отреагировали на "иранскую" речь президента США Дональда Трампа, заявив, что сохранение соглашения полностью отвечает их общим интересам. Об этом накануне сообщил Sky news.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал речь Дональда Трампа, посвященную ядерной сделке с Ираном.

"Ясно одно: если в соглашение с Ираном не будут внесены изменения, то очень скоро у главного спонсора терроризма в мире появится арсенал ядерного оружия, который причинит серьезный ущерб нашему общему будущему. Трамп создал возможность внесения изменений в соглашение и возможность обуздания иранской агрессии", - заметил Нетаниягу.

Он подчеркнул, что Израиль одобряет инициативу Трампа, так же, как одобрит ее любое ответственное правительство и любой человек, обеспокоенный будущим мира и его безопасностью.

Также стратегию США по Ирану, представленную в выступлении президента Дональда Трампа, поддержали власти ОАЭ. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "иранский режим стремится к распространению хаоса и нестабильности в регионе".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2017 г.
Иран назвал речь Трампа "бредовой", Россия – "ошибочной"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2017 г.
Нетаниягу приветствовал "иранскую" речь Дональда Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2017 г.
Трамп: участие США в сделке с Ираном может быть прекращено в любой момент
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2017 г.
Глава МИД РФ заявил о "приверженности России соглашению по иранскому атому"







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