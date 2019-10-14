Мать Наамы Иссахар получила разрешение на встречу с дочерью

В понедельник, 14 октября, судья в Химкинском городском суде Московской области дал разрешение израильтянке Яффе Иссахар на посещение ее дочери Наамы Иссахар, которая после вынесения приговора находится в следственном изоляторе на территории исправительной колонии N1 в поселке Новое Гришино (Дмитровский район Московской области).

Примерно через полтора часа после получения разрешения Яффа прибыла в ИК1 в Новое Гришино.

После получения разрешения судьи, отвечая на вопросы журналистов, Яффа Иссахар сказала, что хочет скорее обнять дочь, рассказать ей о кампании в ее поддержку и помочь ей снова обрести надежду на благополучный исход ее дела.

Накануне заседания суда корреспондент NEWSru.co.il спросил Яффу Иссахар, почему она не пошла на контакт с израильтянином Константином Бекенштейном, представляющимся другом россиянина Алексея Буркова и предложившим обсудить возможность "гуманитарного обмена заключёнными" с Россией (о чем 9 октября сообщал российский телеканал RT). Мать Наамы Иссахар сказала, что получила от этого человека "пугающее послание", в котором он писал о том, что у него есть друг, который сидит в израильской тюрьме, и предложил "объединить усилия". "Я не поняла, с какой стати мы должны объединять усилия с заключенным, который никак не связан с моей дочерью", – говорит Яффа. Мать Наамы сказала, что отнеслась с подозрением к этому обращению, которое "не было просьбой, скорее требованием". Поэтому она не ответила Константину. Она пояснила: "Я не знала, кто он такой, я не знала, можно ли ему доверять... Можно ли ему верить? Я не знала, есть ли вообще такой человек в Израиле", – сказала Яффа Иссахар, отметив, что ей не понравился тон письма Бекенштейна.

Накануне американское издание The New York Times писало, что летом близкие израильтянки Наамы Иссахар, задержанной в России по подозрению в контрабанде наркотиков, стали получать через WhatsApp сообщения от человека, который представлялся другом россиянина Алексея Буркова, задержанного в 2015 году в Израиле. В обращениях к матери и сестре Наамы – Яффе и Лиад Иссахар – этот человек, назвавшийся Константином Бекенштейном, писал, что ее судьба зависит от того, как сложится судьба Буркова, экстрадиции которого добиваются США. Журналистка Изабель Кершнер также упоминала о том, что на прошлой неделе этот человек направил электронное письмо Яффе Иссахар с предупреждением о том, что ее дочь будет приговорена к пяти-семи годам лишения свободы, предложив "объединить усилия, чтобы положить конец кошмару Наамы и Алексея". В том же письме он заявлял, что Нааме "адвокаты не помогут".

Какими полномочиями в этом деле обладает Константин Бекенштейн, пока неясно. Имя израильтянина с такими именем и фамилией упоминалось в прошлом полицией Израиля в связи с расследованием дела о мошенничестве. Но однозначно утверждать, что речь идет об одном и том же человеке, затруднительно.

Обращение Ривлина к Путину

13 октября канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина направила в СМИ текст его обращения к президенту России Владимиру Путину по поводу судьбы израильтянки Наамы Иссахар. Полный перевод этого обращения звучит так: "Ваше превосходительство, как другу еврейского народа и государства Израиль, я пишу вам о Нааме Иссахар. Наама совершила серьезную ошибку и признала свое преступление, но в случае с молодой женщиной, не имеющей судимости, вынесенный суровый приговор окажет глубокое разрушительное воздействие на ее жизнь. Еврейский народ и государство Израиль благодарны за ваше бережное отношение к человеческой жизни и за вашу готовность рисковать жизнями ваших солдат, чтобы найти и вернуть останки израильского военнослужащего Захарии Баумеля. Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар, я обращаюсь к вашей милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы она получила экстраординарное помилование".

Яфа Иссахар, мать Наамы, поблагодарила Реувена Ривлина за его обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее дочь. В интервью 13-му каналу Израильского телевидения, Яфа Иссахар сказала, что обращение Реувена Ривлина к Путину вселило в нее надежду, что Наама может быть освобождена. Она добавила, что молится о том, чтобы Владимир Путин услышал просьбу Ривлина и пошел ему навстречу.

Приговор Нааме Иссахар и кампания за ее освобождение

11 октября Химкинский городской суд приговорил 25-летнюю израильтянку к 7,5 годам лишения свободы. Адвокаты Наамы Иссахар сообщили, что намерены обжаловать вынесенный ей приговор в течение 10 дней.

Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.

В израильском секторе Facebook и других социальных сетях была начата кампания за освобождение Наамы Иссахар. В группе #WeWantNaamaIssachar была распространена петиция, призывающая Израиль и США (Наама является гражданкой этих стран) вмешаться в ситуацию и способствовать возвращению девушки домой. В петиции содержится требование освободить Нааму Иссахар, обращенное к российским властям. Также в тексте петиции, составленном при участии родных Наамы, подчеркивается, что приговор, вынесенный ей, несправедлив, а условия, в которых она содержится в России, крайне тяжелы. Эту петицию подписали более 5000 человек.

В соцсетях звучат призывы бойкотировать туризм в Россию, в последние годы ставший популярными в Израиле.

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, также занимающий пост председателя российско-израильской экономической комиссии, заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что он бы "порекомендовал израильтянам хорошенько подумать, прежде чем летать через Россию". "Речь идет об издевательстве над израильтянкой по совершенно иным мотивам. Я опасаюсь, что это дело не является уголовно-процессуальным", – подчеркнул Элькин.

Израильские СМИ объясняют арест Наамы Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Корпорация "Кан" со ссылкой на официальные источники в России, сообщила, что Москва прямо дала понять Израилю, что судьба Наамы Иссахар зависит от того, как будет решено дело Алексея Буркова. Министр юстиции Израиля Амир Охана подтвердил, что такого рода переговоры ведутся. МИД России комментариев по этому поводу не дает.

МИД Израиля считает приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей и вылетавшей транзитом из Москвы в Израиль, непропорциональным.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер опубликовал резкое заявление по поводу приговора Нааме Иссахар, призвав к широкому обсуждению в экспертном сообществе.





