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В мире

Израильтянин стал первым в России авиапассажиром, осужденным за дебош

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:19 блог версия для печати фото
Здание Химкинского городского суда

В среду, 13 сентября, Химкинский городской суд приговорил пассажира, который в мае этого года устроил дебош на борту авиакомпании "Аэрофлот", летевшем из Тель-Авива в Москву, к шести месяцам колонии-поселения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Авиакомпания не называла имя дебошира, однако отмечала, что этот приговор стал первым случаем привлечения пассажира к уголовной ответственности после принятия поправок в УК, предусматривающих наказание за хулиганство на воздушном транспорте.

Новая редакция статьи о хулиганстве, предусматривающая ужесточение наказания для авиадебоширов, была введена в УК РФ в апреле 2017 года. Она предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Портал Pravo.ru называет имя осужденного. Это 50-летний гражданин Израиля Евгений Петрухин.

На сайте Химкинского городского суда об этом расследовании была опубликована следующая информация: "Гражданин Государства Израиль П. обвиняется в совершении хулиганства, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте, то есть преступление, предусмотренное п. "в" ч.1 ст.213 УК РФ. Как следует из материалов следствия, гражданин П., 18 мая 2017 года, являясь пассажиром рейса авиакомпании "Аэрофлот" СУ-503 следующего по маршруту "Тель-Авив – Москва", находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывал в отношении обслуживающего персонала и в адрес пассажиров нецензурные выражения, демонстрируя пренебрежительное отношение к экипажу и достоинству граждан, распивал спиртные напитки, неоднократно пытался покинуть борт воздушного судна, создавая тем самым угрозу безопасности полета и жизни пассажиров, неоднократно высказывал намерение выйти покурить из самолета, бегал во время полета между рядами".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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