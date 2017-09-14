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В мире

Биньямин Нетаниягу провел переговоры с президентом Колумбии и вылетел в Мексику

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото
Сара и Биньямин Нетаниягу перед вылетом из Аргентины. 13 сентября 2017 года
Сара и Биньямин Нетаниягу перед вылетом из Аргентины. 13 сентября 2017 года
Хуан Мануэль Сантос

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся в турне по странам Латинской Америки, прибыл в Боготу, где встретился с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

В ходе встречи президент Сантос поблагодарил Израиль за поддержку в ходе переговоров с боевиками FARC.

Стороны подписали несколько соглашений, включая меморандум о сотрудничестве в научной сфере, а также протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере организованного туризма.

Израильский премьер принял участие в мероприятии, организованном еврейской общиной страны, и встретился с ее лидерами.

Нетаниягу провел в Колумбии менее суток, после чего вылетел в Мексику на встречу с президентом Энрике Пеньей Ньето. В Мехико будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах космоса, авиасообщения и связи, а также встретится с лидерами еврейской общины.

После этого глава правительства вылетит в Нью-Йорк для участия в 72-й Генеральной ассамблее ООН и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что накануне в Буэнос-Айресе прошли переговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Аргентины Маурисио Макри, а также с президентом Парагвая Орасио Картесом. В первый день визита в Аргентину Нетаниягу с супругой встретился с семьями жертв терактов 1992 и 1994 годов, а также с теми, кто получил ранения в результате взрывов около посольства Израиля и в здании Аргентинского еврейского культурного центра.

Аргентинское издание Bubble писало, что, помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в сферах технологий, торговли и безопасности, лидеры двух государств подпишут договор о передаче Аргентиной Израилю всех правительственных архивов, связанных с Холокостом.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 сентября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 12 сентября 2017 г.
Исторический визит Нетаниягу в Латинскую Америку, Аргентина передает Израилю архив Холокоста
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