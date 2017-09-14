Девочка-подросток совершила теракт в мечети на севере Камеруна, погибли шесть человек

В результате теракта на севере Камеруна, недалеко от границы с Нигерией, погибли шесть человек, еще несколько получили ранения.

В среду, 13 сентября, террористка-смертница, девочка в возрасте 12-13 лет, привела в действие закрепленное на ее теле взрывное устройство на входе в одну из мечетей города Колофата, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, однако правоохранительные органы считают, что за ним стоит базирующаяся в Нигерии исламистская группировка "Боко Харам".

Власти Нигерии неоднократно заявляли о разгроме "Боко Харам". Однако эта группировка продолжает совершать теракты и нападения на населенные пункты.