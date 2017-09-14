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В мире

Умер голливудский "гангстер" Фрэнк Винсент

время публикации: 06:40 | последнее обновление: 06:40 блог версия для печати фото
Фрэнк Винсент в 2002 году
Фрэнк Винсент в 2002 году

В среду, 13 сентября, в Нью-Джерси на 81-м году жизни умер американский актер Фрэнк Винсент, известный по сериалу Дэвида Чейза "Клан Сопрано" и по фильмам Мартина Скорсезе, сообщает портал TMZ.

В публикации сказано, что Фрэнк Винсент на прошлой неделе перенес сердечный приступ, был госпитализирован и перенес операцию на открытом сердце. Позже он умер в больнице от послеоперационных осложнений.

Фрэнк Винсент. Краткая биографическая справка

Родился 4 августа 1937 года в Норт-Адамс (штат Массачусетс, США) в итало-американской семье; у него сицилийские (от деда по отцовской линии) и неаполитанские корни. Его отец, Фрэнк Винсент Гаттузо-старший, был в свое время кузнецом, но в дальнейшем стал бизнесменом.

Начинал карьеру как музыкант. Первую роль в кино вместе со своим другом Джо Пеши сыграл в 1976 году, в фильме "Коллекционер смертей". После этого фильма их заметили Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе. Их последующее сотрудничество вылилось в три фильма: "Бешеный бык" (1980), "Славные парни" (1990) и "Казино" (1995). После этих ролей за Фрэнком Винсентом закрепился образ гангстера – именно людей такого типа ему чаще всего приходится играть.

Среди других его знаменитых ролей – безжалостный нью-йоркский мафиози Фил Леотардо из криминально-драматического телесериала канала HBO "Клан Сопрано". За эту роль Фрэнк в 2008 году (как и другие члены основного актерского состава) был отмечен премией Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале".

В общей сложности сыграл примерно в 40 кинофильмах и сериалах.

В 1996 году Винсент снялся в клипе "Street Dreams" рэпера Nas в роли Фрэнка Марино – своего персонажа из фильма "Казино". Также озвучил роль босса мафии Сальваторе Леоне в трех частях популярной серии игр "Grand Theft Auto" в 2001 (III), 2004 (San Andreas) и 2005 (Liberty City Stories) годах.

В 2006 году Фрэнк выпустил свою первую книгу – "A Guy’s Guide to Being a Man’s Man".

Умер 13 сентября 2017 года в Нью-Джерси.

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