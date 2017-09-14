Госучреждения США обязали прекратить использовать продукцию "Лаборатории Касперского"

Государственные учреждения США должны прекратить использование продукции российской компании "Лаборатория Касперского". Соответствующую директиву в среду, 13 сентября, выпустило министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

Согласно документу, ведомство "призывает департаменты и агентства выявлять любое использование или наличие продуктов Касперского в своих информационных системах в течение следующих 30 дней, разрабатывать подробные планы по удалению и прекращению использования продуктов [разработчика] в течение следующих 60 дней", передает ТАСС.

МВБ обязует госучреждения через 90 дней с момента публикации данной директивы "начать осуществлять план по прекращению использования и удалению продуктов из информационных систем".

"Использование продуктов "Лаборатории Касперского" представляет риск информационной безопасности федеральных информационных систем", – заявила исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк.