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В мире

Москвичка нашла в своей квартире клад времен Николая II

время публикации: 01:01 | последнее обновление: 01:32 блог версия для печати фото
Москвичка нашла в своей квартире клад времен Николая II

Москвичка во время ремонта квартиры обнаружила тайник с золотыми монетами конца XIX-начала XX веков. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

"12 сентября в полицию поступило сообщение от жителя района Замоскворечье об обнаружении клада в квартире на ул. Павла Андреева. Мужчина рассказал, что во время ремонтных работ его жена нашла в оконном проеме монеты времен императора Николая II", – сказал собеседник агентства.

По словам заявителя, 146 монет номиналом 10 рублей, на которых изображен Николай II, находились в металлической трубе, замурованной в стене.

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