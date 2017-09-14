Москвичка нашла в своей квартире клад времен Николая II

Москвичка во время ремонта квартиры обнаружила тайник с золотыми монетами конца XIX-начала XX веков. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

"12 сентября в полицию поступило сообщение от жителя района Замоскворечье об обнаружении клада в квартире на ул. Павла Андреева. Мужчина рассказал, что во время ремонтных работ его жена нашла в оконном проеме монеты времен императора Николая II", – сказал собеседник агентства.

По словам заявителя, 146 монет номиналом 10 рублей, на которых изображен Николай II, находились в металлической трубе, замурованной в стене.