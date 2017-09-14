Житель Подмосковья зарезал соседей и покончил с собой

Житель поселка Кратово, расположенного в Раменском районе Московской области, зарезал соседей, а затем совершил самоубийство.

В среду, 13 сентября, в одном из домов на улице Островского были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. В соседнем доме нашли мертвым еще одного мужчину.

По результатам предварительного расследования, в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, один из участников застолья нанес двум другим ножевые ранения, от которых те скончались на месте, сообщает "Российская газета".

После убийства мужчина вернулся к себе домой и покончил с собой.