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В мире

Пожар в исламской школе-интернате в Куала-Лумпуре, погибли десятки детей

время публикации: 09:28 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Пожар в исламской школе-интернате в Куала-Лумпуре, погибли десятки детей

В четверг, 14 сентября, в исламской школе-интернате в столице Малайзии Куала-Лумпуре произошел пожар, в результате которого погибли не менее 25 человек (двое взрослых и 23 ребенка), сообщает австралийский сайт ABC.

В общей сложности 18 ученикам и преподавателям удалось спастись, семеро из них госпитализированы.

Трагедия произошла в трехэтажном здании общежития школы "Дарул Куран Иттифакия", где основное время обучения посвящено тахфизу – заучиванию текста Корана наизусть, отмечается в сообщении.

В таких школах обучаются мальчики от 5 до 18 лет. Подобные учебные заведения в Малайзии не только не подчиняются министерству образования, но и не находятся под эгидой министерства религии.

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