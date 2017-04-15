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В мире

Представитель губернатора провинции Нангархар: "мать всех бомб" убила более 80 боевиков ИГ

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
Испытания бомбы GBU-43 (архив)

Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни заявил, что в результате взрыва сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43 ("матери всех бомб"), сброшенной самолетом ВВС США на позиции террористов "Исламского государства" в уезде Ачин, были убиты 82 боевика, пишет The New York Times.

Бомба была сброшена на туннель боевиков ИГ 13 апреля, приблизительно в 19:00 по местному времени с самолета MC-130, принадлежащего ВВС США.

Ранее Министерство обороны Афганистана сообщало о 36 убитых боевиках. По сведениям афганского оборонного ведомства, жертв среди мирного населения нет.

По данным афганских силовых структур, были разрушены туннели и три укрепленные подземные пещеры, которые использовали боевики ИГ в качестве укрытий и штабов.

В руководстве ИГ заявляют, что в результате этой бомбардировки погибших не было, а ущерб оказался несущественным.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в связи с этим инцидентом обвинил Вашингтон в использовании территории его страны для испытаний новых видов вооружений.

Напомним, что бомбу GBU-43 американцы испытывали еще в 2003 году. Хотя в этот раз "мать всех бомб" (массой 9,5 тонн) впервые была применена Пентагоном в Афганистане против "Исламского государства".

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