15 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:47 В результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Аризоны погибли два человека
09:31 В Донецкой области появилось более восьмидесяти безымянных могил за 10 дней
08:43 День солнца в КНДР: США и Южная Корея опасаются "праздничных" ядерных испытаний
08:15 Бабушка-"ведьма" приговорена к пожизненному заключению за то, что пытала внучку
07:06 Представитель губернатора провинции Нангархар: "мать всех бомб" убила более 80 боевиков ИГ
22:26 В Германии задержаны трое подозреваемых в планировании терактов
21:45 Der Spiegel: Роналду совершил сексуальное преступление и заплатил жертве за молчание
21:22 Отец несовершеннолетней девочки оскопил подростка за связь с его дочерью
20:50 Владимир Жириновский увеличил свой годовой доход в 15 раз
20:04 8-месячная девочка, вес которой более 17 килограммов, стала загадкой для врачей
В мире

В результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Аризоны погибли два человека

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
В результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Аризоны погибли два человека

В городе Тусон (Аризоне) в результате внезапно вспыхнувшей стрельбы погибли двое мужчин. Также в ходе инцидента одна женщина была ранена в ногу.

Как сообщает Tucson.com, инцидент произошел в крупнейшем торговом центре Аризоны, La Encantada, в ресторане Firebirds. По словам представителя местной полиции Коди Гресса, все трое участников происшествия были знакомы друг с другом.

Стрельба, вызвавшая панику среди посетителей ресторана, велась из одного пистолета. Что именно стало мотивом для совершения преступления, пока не сообщается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 февраля 2016 г.
Двойное самоубийство в Аризоне: погибли 15-летние школьницы
// NEWSru.co.il // В мире // 28 августа 2014 г.
9-летняя девочка нечаянно застрелила инструктора из "Узи". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2014 г.
Житель Аризоны пытался "застрелить Луну" и попал за решетку
// NEWSru.co.il // В мире // 9 ноября 2012 г.
В США вынесен приговор убийце из Тусона, стрелявшему в конгрессмена Габриэль Гиффордс







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017