В результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Аризоны погибли два человека

В городе Тусон (Аризоне) в результате внезапно вспыхнувшей стрельбы погибли двое мужчин. Также в ходе инцидента одна женщина была ранена в ногу.

Как сообщает Tucson.com, инцидент произошел в крупнейшем торговом центре Аризоны, La Encantada, в ресторане Firebirds. По словам представителя местной полиции Коди Гресса, все трое участников происшествия были знакомы друг с другом.

Стрельба, вызвавшая панику среди посетителей ресторана, велась из одного пистолета. Что именно стало мотивом для совершения преступления, пока не сообщается.