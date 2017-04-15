Сотрудники банка тайно воспользовались кредиткой клиентки, чтобы купить кофе

28-летняя Лиза Тухег из Стаффордшира (центральная Англия), отправляясь в отпуск, закрыла свой счет в банке HSBC, поручив банковской служащей уничтожить ее кредитную карту, пишет Daily Mail.

Два дня спустя, находясь с мужем во Флориде, Лиза решила проверить свой счет в HSBC, чтобы убедиться, что он закрыт. Внезапно она с удивлением увидела, что только что потратила 9 фунтов на покупку кофе в Starbucks в Бирмингеме.

Получить объяснения Лиза смогла лишь спустя два месяца, когда вернулась домой. Служащая банка показала девушке пакет с несколькими десятками неуничтоженных кредиток, среди которых была и та, что принадлежала Лизе. При этом менеджер долго отказывалась признать, что речь идет о мошенничестве, пусть и на очень маленькую сумму.

Лиза Тухег заявила, что крайне возмущена этим инцидентом, после которого она "никогда не сможет доверять банкам".





