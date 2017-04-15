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В мире

Der Spiegel: исполнитель теракта в Берлине получил приказ "Исламского государства"

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:34 блог версия для печати фото
Der Spiegel: исполнитель теракта в Берлине получил приказ "Исламского государства"

Спецслужбы Германии получили информацию от источников в ОАЭ, согласно которой террорист, осуществивший "рождественский теракт" в Берлине, выполнял прямой приказ террористической организации "Исламское государство", сообщает "Решет Бет" со ссылкой на Der Spiegel. Судя по всему, приказ был передан террористу боевиками "ИГ", проникшими на территорию Европы вместе с беженцами.

Напомним, что 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали 12 человек, в числе которых – гражданка Израиля Далия Эльяким. В общей сложности, ранения различной степени тяжести получили около 50 человек.

Водитель грузовика скрылся, но по отпечаткам пальцев была установлена его личность. 24-летний Анис Амри – выходец из Туниса, названный следственными органами Германии исполнителем теракта, позже был застрелен при попытке задержания в Милане.

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