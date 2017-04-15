Бабушка-"ведьма" приговорена к пожизненному заключению за то, что пытала внучку

51-летняя жительница штата Оклахома Женева Робинсон приговорена к пожизненному заключению за систематическое запугивание ее семилетней внучки, сообщает Daily Mail.

По данным следствия, Робинсон превратила квартиру в "дом ужасов", убедив девочку в реальном существовании ведьм и призраков. Бабушка, переодевшись в костюм ведьмы Нельды (черное платье, парик и маска), неоднократно пытала ребенка. Она убеждала девочку, что та будет съедена за то, что плохо себя вела, царапала ее вилкой и ножом. "Твоя бабушка больна из-за тебя!", - заявляла "ведьма".

На суде были представлены фотографии девочки, лицо которой покрывали волдыри и синяки, полученные в процессе пыток "Нельды".

Женева Робинсон признала себя виновной по всем пяти пунктам обвинительного заключения, сказав, что не осознавала, насколько далеко зашла.

Женеве помогал ее 33-летний бойфренд Джошуа Грейнджер, выдававший себя за демона. Он приговорен судом к 30 годам лишения свободы.