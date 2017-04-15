Служба безопасности аэропорта потребовала, чтобы мусульманка сняла хиджаб

Гражданка Индонезии Агния Адзкиа, вылетавшая из Рима в Лондон, была возмущена, когда служба безопасности аэропорта Чампино потребовала, чтобы она сняла хиджаб (головной платок, который носят мусульманки), сообщает The Sun.

Адзкиа заявила, что не понимает, почему аналогичное требование не было предъявлено к монахиням, спокойно прошедшим контроль перед вылетом. Однако представительница наземной службы была непреклонна, объясняя свое поведение тем, что гражданка Индонезии может прятать что-либо в своих волосах. В конце концов, девушке пришлось снять хиджаб в комнате для личного досмотра.

Спустя несколько часов она, опоздав на рейс из Чампино, вылетала в Лондон из другого римского аэропорта, Леонардо да Винчи-Фьюмичино, где ее снова попросили снять головной платок.





