Самолет не смог вылететь в Прагу из-за "мальчишников", продолжавшихся на борту

Самолет компании Jet2, вылетавший из Манчестера в Прагу, был задержан в аэропорту более чем на три часа из-за нетрезвых пассажиров, оказавшихся на борту. Самолет уже выруливал на взлетную полосу, когда командир корабля принял решение вызвать полицию, сообщает Daily Mail.

Выяснилось, что в одном лайнере оказались участники двух "мальчишников", в общей сложности более 20 человек, которые нарушали общественный порядок. По словам пассажиров, ставших свидетелями инцидента, мужчины, находившиеся в нетрезвом состоянии, "ругались, портили имущество компании и вели себя неадекватно".

Полиции пришлось четырежды подниматься на борт, чтобы вывести из самолета всех хулиганов – их оказалось 23. Компания Jet2 принесла свои извинения пассажирам за "неудачное начало их отпуска" и выразила благодарность полиции Манчестера.