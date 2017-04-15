Михаил Ходорковский ушел с поста председателя движения "Открытая Россия"

Михаил Ходорковский покинул пост председателя "Открытой России", сообщив о своем решении на конференции движения, прошедшей 15 апреля в Таллине. "Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", - сказал он.

Следующий председатель будет выбран на конференции из членов совета "Открытой России". Согласно планам движения, совет также будет переизбран.

Как сообщается на сайте "Открытой России", ряд делегатов не смогли попасть на конференцию: у представителя от Удмуртии изъяли загранпаспорт, у координатора в Иркутске Ольги Жаковой прошли обыски по подозрениям в адрес супруга в незаконной предпринимательской деятельности, а глава отделения в Татарстане Илья Новиков был доставлен в суд за участие в ироничном пикете "Мы за Путина".

"Открытая Россия" – российская общественная организация, учрежденная в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В 2006 году деятельность организации была заморожена.

В сентябре 2014 года Ходорковский объявил в Берлине о возобновлении работы "Открытой России". В апреле 2015 года в офисе организации были проведены обыски из-за возможного распространения экстремистских материалов, тогда же были изъяты компьютеры и печатная продукция. В декабре представители Главного следственного управления СК РФ пришли с обысками к сотрудникам "Открытой России". Ведомство заявляло, что обыски проходят в рамках дела ЮКОСа для установления законности приобретения акций ЮКОСа теми лицами, которые инициировали международное судебное разбирательство против России и выиграли в Гаагском суде 50 миллиардов долларов.

13 ноября 2016 года в городе Хельсинки состоялась учредительная конференция движения. Движение возглавил Михаил Ходорковский, также были выбраны 11 членов совета движения. Согласно опубликованной незадолго до проведения съезда программе, движение намерено "сосредоточить усилия на текущей и предполагаемой "постпутинской" повестке".