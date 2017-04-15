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День солнца в КНДР: США и Южная Корея опасаются "праздничных" ядерных испытаний

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 08:54 блог версия для печати фото
КНДР отмечает День солнца

В субботу, 15 апреля, Северная Корея отмечает 105-ю годовщина со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена – главный праздник страны, который называют Днем солнца, сообщает Daily Mail.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, одетый в костюм западного образца, прибыл на главную площадь Пхеньяна, чтобы принять военный парад, в котором по традиции участвуют тысячи военнослужащих и современная техника. Впервые во время парада были представлены баллистические ракеты подводных лодок.

Задолго до празднования "Дня солнца" американские и южнокорейские власти высказывали опасения относительно "программы" праздника, так как в минувшие годы этот день неоднократно использовался для проведения испытаний новейших вооружений. В частности, официальный Сеул отмечал, что торжество может завершиться шестым ядерным испытанием или запуском "химических" ракет. Минобороны Южной Кореи выразило готовность отразить "провокации Севера", которые могут последовать в связи с празднованием Дня солнца.

В конце этой недели Соединенные Штаты предупредили, что политика "стратегического терпения" с Северной Кореей закончилась. В ответ Государственное информационное агентство Северной Кореи заявило, что политика администрации Трампа "достигла опасной черты, перейти за которую ей не будет позволено".

"Разбойничьи и провокационные действия США в политической, экономической и военной сфере столкнутся с жестким противодействием армии и народа КНДР", - процитировало агентство заявление пресс-секретаря Генерального штаба корейской народной армии.

В пятницу, 14 апреля, Китай, главный союзник и сосед КНДР, в очередной раз призвал Северную Корею и США воздержаться от провокационных заявлений и угроз, чтобы не позволить ситуации выйти из-под контроля.

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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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