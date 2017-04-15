15 апреля 2017 г.
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В мире

Глава МИД РФ не верит, что в Сирии осталось 700 тонн химического оружия

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не доверяет свидетельству беглого сирийского генерала

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не доверяет свидетельству беглого сирийского бригадного генерала Заэра ас-Саката, утверждающего, что у режима Асада осталось не менее 700 тонн химического оружия.

- Беглый сирийский генерал: режим Асада сохранил 700 тонн химического оружия

"Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала, - сказал глава МИД РФ. - Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия".

На основе этой договоренности Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже в 2014 году получила от сирийского правительства данные о запасах химоружия и верифицировала их в том же 2014 году. "Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тыс. тонн, тогда как генерал вчера заявил о том, что всего химического оружия было 2 тыс. тонн, - продолжил глава МИД РФ. - Но поскольку цифра в 1,3 тыс. тонн была объявлена открыто, то у меня возникает вопрос, почему генерал, если он знал про 2 тыс. тонн, три года молчал".

По мнению Лаврова, "любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом".

Напомним, бригадный генерал Заэр ас-Сакат заявляет, что на тайных складах в Сирии после "зачистки" страны от химоружия остались по меньшей мере 700 тонн зарина и других отравляющих веществ, а также прекурсоров (веществ, участвующих в химической реакции, приводящей к образованию целевого вещества). Он говорит, что эти запасы были тайно вывезены на укрепленные склады в горах около Хомса и в прибрежный город Джабла, расположенный неподалеку от порта Тартус.

Ас-Сакат утверждает также, что сирийская армия по-прежнему располагает авиабомбами, способными нести химические заряды, и ракетами класса Scud с боеголовками для химических зарядов.



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