Глава МИД РФ не верит, что в Сирии осталось 700 тонн химического оружия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не доверяет свидетельству беглого сирийского бригадного генерала Заэра ас-Саката, утверждающего, что у режима Асада осталось не менее 700 тонн химического оружия.

- Беглый сирийский генерал: режим Асада сохранил 700 тонн химического оружия



"Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала, - сказал глава МИД РФ. - Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия".

На основе этой договоренности Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже в 2014 году получила от сирийского правительства данные о запасах химоружия и верифицировала их в том же 2014 году. "Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тыс. тонн, тогда как генерал вчера заявил о том, что всего химического оружия было 2 тыс. тонн, - продолжил глава МИД РФ. - Но поскольку цифра в 1,3 тыс. тонн была объявлена открыто, то у меня возникает вопрос, почему генерал, если он знал про 2 тыс. тонн, три года молчал".

По мнению Лаврова, "любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом".

Напомним, бригадный генерал Заэр ас-Сакат заявляет, что на тайных складах в Сирии после "зачистки" страны от химоружия остались по меньшей мере 700 тонн зарина и других отравляющих веществ, а также прекурсоров (веществ, участвующих в химической реакции, приводящей к образованию целевого вещества). Он говорит, что эти запасы были тайно вывезены на укрепленные склады в горах около Хомса и в прибрежный город Джабла, расположенный неподалеку от порта Тартус.

Ас-Сакат утверждает также, что сирийская армия по-прежнему располагает авиабомбами, способными нести химические заряды, и ракетами класса Scud с боеголовками для химических зарядов.









