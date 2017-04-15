В ЮАР ручной лев напал на 11-летнего мальчика

11-летний Кристиан Принслоо, вместе со своей бабушкой, 75-летней Мэри Стрид, гостил на ферме друзей семьи, расположенной в городе Эллисрас (административный центр провинции Лимпопо, ЮАР).

Внезапно один из трех "ручных" львов, обычно содержащихся в клетке, покинул вольер, вошел на кухню и набросился на мальчика сзади, сообщает Daily Mail.

Бабушка защищала внука, пытаясь отогнать льва от ребенка. Кристиан получил тяжелые травмы позвоночника и был доставлен сначала в местную больницу, а затем переправлен в одну из больниц Претории. В настоящее время, по словам его родных, он остается в крайне тяжелом состоянии.

Комментируя этот случай, Корделия Бриттон, представительница организации по защите животных Four Paws, хзаметила, что этот трагический случай напоминает нам о том, что дикие животные всегда остаются непредсказуемыми и не должны содержаться в домашних условиях.