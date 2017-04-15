15 апреля 2017 г.
последняя новость: 13:05
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:38 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
12:19 В ЮАР ручной лев напал на 11-летнего мальчика
11:33 Самолет не смог вылететь в Прагу из-за "мальчишников", продолжавшихся на борту
09:47 В результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Аризоны погибли два человека
09:31 В Донецкой области появилось более восьмидесяти безымянных могил за 10 дней
08:43 День солнца в КНДР: США и Южная Корея опасаются "праздничных" ядерных испытаний
08:15 Бабушка-"ведьма" приговорена к пожизненному заключению за то, что пытала внучку
07:06 Представитель губернатора провинции Нангархар: "мать всех бомб" убила более 80 боевиков ИГ
22:26 В Германии задержаны трое подозреваемых в планировании терактов
21:45 Der Spiegel: Роналду совершил сексуальное преступление и заплатил жертве за молчание
В мире

В ЮАР ручной лев напал на 11-летнего мальчика

время публикации: 12:19 | последнее обновление: 12:22 блог версия для печати фото
В ЮАР ручной лев напал на 11-летнего мальчика

11-летний Кристиан Принслоо, вместе со своей бабушкой, 75-летней Мэри Стрид, гостил на ферме друзей семьи, расположенной в городе Эллисрас (административный центр провинции Лимпопо, ЮАР).

Внезапно один из трех "ручных" львов, обычно содержащихся в клетке, покинул вольер, вошел на кухню и набросился на мальчика сзади, сообщает Daily Mail.

Бабушка защищала внука, пытаясь отогнать льва от ребенка. Кристиан получил тяжелые травмы позвоночника и был доставлен сначала в местную больницу, а затем переправлен в одну из больниц Претории. В настоящее время, по словам его родных, он остается в крайне тяжелом состоянии.

Комментируя этот случай, Корделия Бриттон, представительница организации по защите животных Four Paws, хзаметила, что этот трагический случай напоминает нам о том, что дикие животные всегда остаются непредсказуемыми и не должны содержаться в домашних условиях.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 мая 2016 г.
Голый самоубийца забрался в вольер львов в зоопарке Сантьяго







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017