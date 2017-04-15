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В мире

В Донецкой области появилось более восьмидесяти безымянных могил за 10 дней

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
В Донецкой области появилось более восьмидесяти безымянных могил за 10 дней

На кладбище Моспино, города районного значения Донецкой области Украины, за 10 дней появилось 83 безымянных могилы.

Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на страницу в сети Facebook советника президента Украины Юрия Бирюкова. Появление безымянных могил советник президента Украина назвал "странными событиями".

В феврале "Обозреватель" уже писал о том, что за последние два года кладбища Донецка значительно разрослись за счет могил погибших боевиков "ДНР". Как отмечал корреспондент издания "Четвертая власть", большинство безымянных могил принадлежат, по всей видимости, гражданам России. Порядковые номера на табличках доходят до 3,5 тысяч.

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// NEWSru.co.il // В мире // 20 мая 2015 г.
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