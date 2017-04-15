Член британского парламента спел с группой, обвиненной в симпатиях к нацизму

37-летний Ричард Бергон, член британского парламента, министр юстиции теневого кабинета официальной оппозиции, оказался в центре скандала после того, как записал вокал для группы Dream Troll, сообщает Daily Mail.

Пребывая в восторге от сотрудничества с музыкантами группы, которые являются друзьями его юности, Бергон написал на своей странице в Facebook, что предпочитает музыку политике, а песня, записанная им с Dream Troll – это "нечто выдающееся".

Однако группа, которой член парламента пророчит блестящее будущее, неожиданно оказалась обвинена в использовании символики Schutzstaffel, или CC, военизированных нацистских формирований. В 1933-1945 годах в Германии для обозначения СС использовалась специальная типографская лигатура в виде сдвоенной "молнии". Именно этот знак группа Dream Troll использовала для оформления своего альбома.

Политические противники публично "посоветовали" Бергону как можно скорее дистанцироваться от музыкантов-"нацистов". Однако Ричард Бергон не спешит сделать это, уверяя, что его друзья детства – всего лишь "простые порядочные парни, далекие от политики".