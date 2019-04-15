Собор Нотр-Дам в Париже охвачен пламенем: обрушилась крыша

Вечером в понедельник, 15 апреля, зарубежные СМИ и, в частности, новостное агентство Reuters сообщили со ссылкой на Департамент пожарной безопасности Франции о пожаре в Соборе Парижской Богоматери.

Пламя охватило собор около 19:00 по местному времени - за несколько минут до закрытия. В день этот туристический объект посещают до 30.000 человек.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, посетители и сотрудники эвакуированы. Представитель полиции Парижа заявил, что рухнула кровля, шпиль, сгорели часы на главном фасаде, повреждены несущие конструкции здания и под угрозой уничтожения внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Очевидцы рассказывают о густом дыме, который клубится над готическим кафедральным собором, и языках пламени, охвативших его знаменитые башни.

Прокуратура возбудила расследование.

🔴 Notre journaliste Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) est sur place, un commandant des forces de police lui indique que l'incendie devrait durer : "ça va brûler un long moment" #NotreDame #Paris



➡ https://t.co/jjIFtRuyi8 pic.twitter.com/7NWT6aPMYp — Le Figaro (@Le_Figaro) April 15, 2019

Телеканал France 2 сообщает, что полиция расценивает это происшествие как несчастный случай.

В прошлом году католическая церковь Франции потребовала финансировать реновацию знаменитого собора, который находился в плачевном состоянии. По некоторым данным строительные работы и стали одной из причин пожара.

Отметим, что собор Нотр-Дам находится сегодня в процессе реконструкции: ряд секций окружены строительными лесами, а бронзовые статуи были удалены на прошлой неделе с целью реставрации.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил в связи с этим происшествием запланированное обращение к нации, о чем сообщил в понедельник Елисейский дворец.

Президент и глава правительства Эдуар Филипп прибыли к месту происшествия, полиция частично перекрыла доступ к острову Ситэ, где располагается знаменитый собор. Движение по одному из мостов Сены на остров прекращено, по другим ограничено.

Мэр Парижа Анн Идальго написала на своей странице в социальной сети Twitter: "Ужасное пламя охватило Собор Парижской Богоматери".

Президент США прокомментировал события в Париже в своем блоге следующим образом: "Ужасно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, есть смысл привлечь пожарные самолеты, чтобы потушить огонь. Необходимо действовать незамедлительно!"

Информация уточняется.

Справка:

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, Notre Dame de Paris) на острове Сите, один из лучших в мире образцов готического стиля, был заложен в 1163 году на месте христианской базилики Святого Стефана, которая, в свой черед, сменила языческий храм, посвященный Юпитеру.

Главный фасад храма украшен скульптурными группами, изображающими эпизоды из Евангелия: над центральным входом изображены сцены Страшного суда, над левым - из жизни Богородицы, и над правым - Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена фигурками гаргулий и химер.

В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий - терновый венец Христа. Здесь находится один из самых больших в мире органов, который насчитывает 111 регистров и около 8 тысяч труб.

На протяжении нескольких столетий Собор Парижской Богоматери несколько раз перестраивался. Во время Французской революции были разрушены статуи королей на фасаде, уничтожены крупные скульптуры, повреждены витражи и порталы. В XIX веке обсуждался вопрос о сносе собора, однако было принято решение его отреставрировать. До сегодняшнего дня собор был самой посещаемой достопримечательностью Парижа: ежегодно сюда приходили свыше 13 млн человек.





