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В мире

В Бостоне второй раз в этом году осквернен мемориал жертвам Холокоста

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
В Бостоне второй раз в этом году осквернен мемориал жертвам Холокоста

В понедельник, 14 августа, в Бостоне, 17-летний юноша бросил камень в одну из стеклянных панелей мемориала жертвам Холокоста. Нарушитель был схвачен прохожими, которые удерживали его до приезда полиции, сообщает Boston Globe.

Юноше предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу. Полиция проверяет, были ли действия нарушителя преступлением на почве ненависти.

Инцидент произошел спустя два дня после акции ультраправых в в Шарлотсвилле, штат Виргиния, в результате которой погибли три человека.

Мемориал жертвам Холокоста в Бостоне пострадал в этом году уже второй раз. В июне одну из стеклянных панелей разбил 21-летний мужчина, страдающий психиатрическим заболеванием.

Отметим, что стеклянные башни мемориала, установленные в Бостоне в 1995 году, до этого года ни разу не подвергались нападениям вандалов.



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