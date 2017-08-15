"Торговая война" с Китаем: Трамп подписал меморандум о расследовании

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум и несколько указов, в рамках которых Роберту Лайтхайзеру, представителю США на торговых переговорах с другими странами, поручается начать расследование торгово-экономических действий Китая, включая передачу технологий и другие аспекты в области интеллектуальной собственности.

Об этом пишет во вторник, 15 августа, новостное агентство "Интерфакс".

Накануне официальные источники в Белом доме сообщили, что Трамп взвешивает возможность начать расследование в отношении КНР, которую подозревает в хищении американской интеллектуальной собственности – в рамках параграфа №301 Закона о торговле от 1974 года, который позволяет принимать односторонние меры против стран, которые препятствуют американскому экспорту.

Китайское правительство убеждает Трампа на развязывать "торговую войну", поверив слухам о том, что Пекин якобы крадет американские технологии, и грозит негативными последствиями, которыми чревато данное расследование.

Представитель китайского МИД заявил в беседе в репортерами, что у этой войны нет будущего, и в ней не будет победителей – в проигрыше окажутся обе стороны конфликта.

"Учитывая важность китайско-американских отношений, КНР готова объединить усилия с Соединенными Штатами, чтобы поддерживать торгово-экономические отношения на устойчивом, здоровом и стабильном уровне на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", – говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день государственная газета Тhe China Daily сообщила, что решение начать расследование может "усилить напряженность" между обеими странами, отметив, что Китай стал крупнейшим мировым экспортером и обладает самыми большими в мире валютными резервами.

Тем не менее Трамп заявил во вторник, что для гарантирования "принципов справедливости и паритета в торговле" он уполномочил аппарат торгового представителя США рассматривать все доступные варианты.

"Белый дом предпринимает твердые шаги, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности американских компаний и, что очень важно, американских рабочих. Вашингтон больше не будет закрывать глаза", – приводит "Интерфакс" слова Трампа.

Данное решение, как полагают аналитики, одобрят не только республиканцы, но и демократы, которые ранее обвиняли президента в излишней мягкости. В пользу расследования высказываются и те американские компании, которые вынуждены делиться с китайцами современными технологиями за право вести бизнес в КНР.

Этот шаг был предпринят на фоне усиления разногласий между Вашингтоном и Пекином – несмотря на успех американской администрации, которая убедил КНР дать согласие Совбезу ООН на новые санкции в отношении Северной Кореи. КНР в рамках этих санкций запретила импорт северокорейских железа, угля и морепродуктов.

Министерство торговли КНР во вторник выразило "серьезную обеспокоенность" в связи с подписанием президентом США меморандума о начале расследования по вопросу предполагаемого нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности. "Мы надеемся, что американский торговый представитель будет уважать факты и действовать осторожно", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Китай не будет сидеть сложа руки и примет все надлежащие меры, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы", – подчеркивается в заявлении китайского министерства.

Начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в дальнейшем Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспорта товаров из КНР, разъясняет сайт NEWSru.com.

Ежегодно американцы покупают дешевые китайские товары – игрушки, одежду, телефоны, компьютеры и телевизоры – на сумму более 460 млрд долларов. Ситуация в ближайшем будущем не изменится, так как расследование может затянуться на несколько лет, поясняет издание MarketWatch.

Трамп ранее не раз выражал разочарование по поводу "нечестной" торговой политики Китая, но никаких серьезных последствий его заявления до сих пор не имели.