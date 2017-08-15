Секстремистка движения FEMEN пришла в киевскую полицию в образе людоеда

Во вторник, 15 августа, в Печерское управление полиции Киева cекстремистка женского движения FEMEN Анжелина Диаш пришла в образе людоеда.

Пресс-служба FEMEN поясняет: "Страна, в которой активист может понести уголовное наказание за мирный протест, не может считаться развитой и цивилизованной. Это, скорее, страна дикарей и варваров, что и символизирует наряд Анжелины".

15 августа Анжелине Диаш было объявлено, что она является подозреваемой в совершении уголовного правонарушения согласно ч. 4 ст. 358 УК Украины – использование заведомо поддельного документа. Это уже второе уголовное дело, которое правоохранительные органы Украины инкриминируют Диаш за ее протест против президента Беларуси Александра Лукашенко во время его пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"FEMEN не остались в долгу у следователей, которые затягивают расследование по первому обвинению в уголовном хулиганстве, и подали запрос о вызове двух свидетелей секстремистского акта Диаш 21 июля: президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко", – говорится в сообщении пресс-службы движения.

Феминистское движение FEMEN возникло на Украине в 2008 году. Первоначально декларировалось, что создание движения является реакцией на растущую на Украине и в других странах Восточной Европы индустрию секса. Движение быстро превратилось из локального в международное, и действует теперь во многих странах (несколько лет назад отделение FEMEN было создано и в Израиле). Активистки FEMEN в каждой стране выбирают для своей борьбы наиболее актуальные для них темы (религиозное мракобесие, диктаторские режимы, запрет на аборты, женское обрезание, дискриминация по половому признаку, торговля живым товаром и так далее). Во время своих акций девушки из FEMEN, как правило, обнажают грудь и расписывают тело лозунгами.