ФСБ заявила о задержании в Крыму очередного "диверсанта"

ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму серии диверсий, которые готовили украинские спецслужбы. РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСБ, что в Херсонской области был задержан агент СБУ, готовящий теракты.

"ФСБ РФ предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", — цитирует РИА Новости заявление ФСБ.

Сообщается, что задержанный, гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, является уроженцем Харьковской области. Ранее Лимешко, по данным ФСБ, проходил службу в зоне АТО в должности разведчика.

Также в заявлении говорится, что у задержанного были изъяты тротиловые шашки, механизм для приведение в действие взрывного устройства, граната, ручная пила и цифровой фотоаппарат.

Российские спецслужбы неоднократно заявляли о задержаниях в Крыму диверсантов, засланных украинской разведкой. Министерство обороны Украины регулярно отрицало эти заявления.





