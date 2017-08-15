15 августа 2017 г.
последняя новость: 15:50
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:50 Секстремистка движения FEMEN пришла в киевскую полицию в образе людоеда
15:39 Индия купила у Израиля системы охраны для границы с Бангладеш
15:30 Первая леди Зимбабве предстанет перед судом ЮАР: она избила любовницу сына
14:37 "Торговая война" с Китаем: Трамп подписал меморандум о расследовании
13:48 Нигерийский беженец, выдававший себя за гея, убил "Ангела Ахауса"
12:47 Архиепископ Мельбурна пойдет в тюрьму, но не раскроет тайну исповеди
11:38 В Швейцарии начнут продавать гамбургеры из червей
11:36 Станция метро Holborn в Лондоне эвакуирована в связи с задымлением
10:57 В Бостоне второй раз в этом году осквернен мемориал жертвам Холокоста
10:07 ФСБ заявила о задержании в Крыму очередного "диверсанта"
В мире

Первая леди Зимбабве предстанет перед судом ЮАР: она избила любовницу сына

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:33 блог версия для печати фото
Первая леди Зимбабве предстанет перед судом ЮАР: она избила любовницу сына

Грейс Мугабе, жена президента Зимбабве Роберта Мугабе, сама сдалась в руки полиции ЮАР после того, как напала на 20-летнюю местную жительницу и нанесла ей физические травмы. Это произошло в минувшие выходные в одном из отелей Сэндтоне – элитного пригорода на севере Йоханнесбурга.

Об этом сообщает во вторник, 15 августа, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на местный телеканал eNCA.

52-летняя Грейс, супруга 93-летнего бессменного правителя Зимбабве Роберта Мугабе, предстанет перед южноафриканским судом по обвинению в нападении. Шеф местной полиции Фикиле Мбабула отмечает, что госпожа Мугабе находится на свободе и сотрудничает со следствием.

Пострадавшая рассказала журналистам, что Грейс ударила ее по лицу и опубликовала свою фотографию с синяками в социальных сетях. Полиция подтверждает факт нападения с намерением нанести травмы.

Корреспондент ВВС сообщает, что в минувшее воскресенье Грейс Мугабе застала пострадавшую в гостиничном номере, где та развлекалась в компании двух сыновей первой леди.

Впрочем, министр информации Зимбабве Кристофер Мушоуи заявил в интервью ВВС, что он не располагает информацией об этом происшествии.

Отмечается, что первая леди Зимбабве находилась в ЮАР в связи с медицинскими проблемами: она лечит травмы, полученные в прошлом месяце в результате дорожно-транспортной аварии. Остается неизвестным, путешествует она в качестве дипломатического лица или же как простая гражданка.

Напомним, что Роберт Габриэль Мугабе – старейший из ныне действующих президентов планеты. Он имеет репутацию диктатора и регулярно подвергается обвинениям в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике и черном расизме.

Роберт Мугабе пришел к власти в 1980 году после победы в гражданской войне против белого правительства Яна Смита. За 36 лет правления Мугабе страна, бывшая житницей Африки, превратилась в одно из беднейших государств планеты. Из-за гиперинфляции отменена национальная валюта, уровень безработицы достиг 80%, а средняя продолжительность жизни составляет всего 45,8 лет. Зимбабве находится под действием жестких санкций Евросоюза за нарушение прав человека.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 апреля 2016 г.
Россия и Зимбабве договорились бороться против санкций
// NEWSru.co.il // В мире // 29 января 2016 г.
"Кикар Шабат": власти Зимбабве извинились перед беглым раввином Берландом, чтобы избавиться от засухи
// NEWSru.co.il // В мире // 22 октября 2015 г.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе удостоен Премии мира им. Конфуция
// NEWSru.co.il // В мире // 30 января 2015 г.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе возглавит Африканский союз







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017