Первая леди Зимбабве предстанет перед судом ЮАР: она избила любовницу сына

Грейс Мугабе, жена президента Зимбабве Роберта Мугабе, сама сдалась в руки полиции ЮАР после того, как напала на 20-летнюю местную жительницу и нанесла ей физические травмы. Это произошло в минувшие выходные в одном из отелей Сэндтоне – элитного пригорода на севере Йоханнесбурга.

Об этом сообщает во вторник, 15 августа, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на местный телеканал eNCA.

52-летняя Грейс, супруга 93-летнего бессменного правителя Зимбабве Роберта Мугабе, предстанет перед южноафриканским судом по обвинению в нападении. Шеф местной полиции Фикиле Мбабула отмечает, что госпожа Мугабе находится на свободе и сотрудничает со следствием.

Пострадавшая рассказала журналистам, что Грейс ударила ее по лицу и опубликовала свою фотографию с синяками в социальных сетях. Полиция подтверждает факт нападения с намерением нанести травмы.

Корреспондент ВВС сообщает, что в минувшее воскресенье Грейс Мугабе застала пострадавшую в гостиничном номере, где та развлекалась в компании двух сыновей первой леди.

Впрочем, министр информации Зимбабве Кристофер Мушоуи заявил в интервью ВВС, что он не располагает информацией об этом происшествии.

Отмечается, что первая леди Зимбабве находилась в ЮАР в связи с медицинскими проблемами: она лечит травмы, полученные в прошлом месяце в результате дорожно-транспортной аварии. Остается неизвестным, путешествует она в качестве дипломатического лица или же как простая гражданка.

Напомним, что Роберт Габриэль Мугабе – старейший из ныне действующих президентов планеты. Он имеет репутацию диктатора и регулярно подвергается обвинениям в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике и черном расизме.

Роберт Мугабе пришел к власти в 1980 году после победы в гражданской войне против белого правительства Яна Смита. За 36 лет правления Мугабе страна, бывшая житницей Африки, превратилась в одно из беднейших государств планеты. Из-за гиперинфляции отменена национальная валюта, уровень безработицы достиг 80%, а средняя продолжительность жизни составляет всего 45,8 лет. Зимбабве находится под действием жестких санкций Евросоюза за нарушение прав человека.